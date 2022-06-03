Ждем в Динамо. Вербич покинул Легию по окончании срока аренда

"Легия" на своем официальном сайте сообщила о том, что динамовец Беньямин Вербич покидает польский клуб.

28-летний словенец выступал на правах аренды, которая закончилась 31 мая. Вербич присоединился к "Легии" в середине марта и успел отыграть 8 поединков. При этом результативными действиями он не отличился.

Добавим, что 1 июля его договор с "Динамо" будет возобновлён, и Беньямин продолжит выступать за киевский клуб. Контракт Вербича со столичным коллективом действителен до конца этого года.

Напомним, что сейчас Беньямин находится в расположении сборной Словении, которая вчера на своем поле проиграла Швеции в Лиге наций.