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Ждем в Динамо. Вербич покинул Легию по окончании срока аренда

Премьер-лига
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Словенец завершил свои выступления в Польше

Ждем в Динамо. Вербич покинул Легию по окончании срока аренда

Фото: legia.com

Новина українською

"Легия" на своем официальном сайте сообщила о том, что динамовец Беньямин Вербич покидает польский клуб.

28-летний словенец выступал на правах аренды, которая закончилась 31 мая. Вербич присоединился к "Легии" в середине марта и успел отыграть 8 поединков. При этом результативными действиями он не отличился.

Добавим, что 1 июля его договор с "Динамо" будет возобновлён, и Беньямин продолжит выступать за киевский клуб. Контракт Вербича со столичным коллективом действителен до конца этого года.

Напомним, что сейчас Беньямин находится в расположении сборной Словении, которая вчера на своем поле проиграла Швеции в Лиге наций.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Беньямин Вербич
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Источник:
ФК Легия

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