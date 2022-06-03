Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сидорчук: За время войны было много моментов, когда я не мог сдержать слез
Капитан "Динамо" - о пережитых эмоциях
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о моментах во время войны, когда не мог сдержать слезы.
"За последний период такое часто случалось. Когда мы сидели на базе в три часа ночи, смотрели, что год назад был этот парад 24 августа. Девочка, бегущая через флаг Украины...
Потом видели в интернете, как маленькие дети без родителей остались" , – сказал Сидорчук в интервью программе "Денисов TIME. Война".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Сборная Украины прибыла в Кардифф и провела первую тренировку
- Один - за деньги. Второго, из сферы образования, заставили. ВСУ в Северодонецке взяли в плен "днровцев"
- Россия заявила, что готова дать коридор для вывоза украинского зерна. Но при одном условии
- Максимов: О своей отставке из Ворсклы узнал от соседа по даче
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet