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Сидорчук: За время войны было много моментов, когда я не мог сдержать слез

Премьер-лига
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Капитан "Динамо" - о пережитых эмоциях

Сидорчук: За время войны было много моментов, когда я не мог сдержать слез

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о моментах во время войны, когда не мог сдержать слезы.

"За последний период такое часто случалось. Когда мы сидели на базе в три часа ночи, смотрели, что год назад был этот парад 24 августа. Девочка, бегущая через флаг Украины...

Потом видели в интернете, как маленькие дети без родителей остались" , – сказал Сидорчук в интервью программе "Денисов TIME. Война".

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В статье: Украина Сергей Сидорчук Динамо (Киев) война с Россией
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Источник:
ТК Футбол

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