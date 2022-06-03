Сидорчук: За время войны было много моментов, когда я не мог сдержать слез

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о моментах во время войны, когда не мог сдержать слезы.

"За последний период такое часто случалось. Когда мы сидели на базе в три часа ночи, смотрели, что год назад был этот парад 24 августа. Девочка, бегущая через флаг Украины...

Потом видели в интернете, как маленькие дети без родителей остались" , – сказал Сидорчук в интервью программе "Денисов TIME. Война".