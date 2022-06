Агент Соломона встретился с представителями итальянского клуба

Вингер "Шахтера" Манор Соломон покинет донецкий клуб в летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter.

После того как у 22-израильтянина сорвался переход в "Фулхэм", именно "Торино" претендует на подписание игрока. По информации журналиста, агент футболиста Пини Захави уже встречался с представителями итальянского клуба. Отмечается, что переговоры о переходе Соломона прошли положительно.

Manor #Solomon will leave #Shakhtar in the summer #transfers window. #Torino are in talks to try to sign him after the deal collapsed with #Fulham. Positive meeting with the agent Pini Zahavi in the last days. #transfers