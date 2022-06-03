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Агент Соломона встретился с представителями итальянского клуба
Вингер, скорее всего, покинет донецкий "Шахтер"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вингер "Шахтера" Манор Соломон покинет донецкий клуб в летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter.
После того как у 22-израильтянина сорвался переход в "Фулхэм", именно "Торино" претендует на подписание игрока. По информации журналиста, агент футболиста Пини Захави уже встречался с представителями итальянского клуба. Отмечается, что переговоры о переходе Соломона прошли положительно.
Manor #Solomon will leave #Shakhtar in the summer #transfers window. #Torino are in talks to try to sign him after the deal collapsed with #Fulham. Positive meeting with the agent Pini Zahavi in the last days. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 3, 2022
В прервавшемся сезоне УПЛ Манор провел за "горняков" 16 матчей, забив 4 гола и отдав 1 ассист. Его цена составляет 18 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.
Напомним, что "Торино" также близок к подписанию нападающему "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика.
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