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Агент Соломона встретился с представителями итальянского клуба

Премьер-лига
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Вингер, скорее всего, покинет донецкий "Шахтер"

Агент Соломона встретился с представителями итальянского клуба

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Вингер "Шахтера" Манор Соломон покинет донецкий клуб в летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter.

После того как у 22-израильтянина сорвался переход в "Фулхэм", именно "Торино" претендует на подписание игрока. По информации журналиста, агент футболиста Пини Захави уже встречался с представителями итальянского клуба. Отмечается, что переговоры о переходе Соломона прошли положительно.

В прервавшемся сезоне УПЛ Манор провел за "горняков" 16 матчей, забив 4 гола и отдав 1 ассист. Его цена составляет 18 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

Напомним, что "Торино" также близок к подписанию нападающему "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика.

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В статье: Шахтер (Донецк) Торино (Турин) Манор Соломон
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