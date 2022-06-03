Конкуренты Мбаппе. 10 самых быстрых футболистов с паспортом Украины

Все мы увлекаемся игрой Салаха, Мбаппе, Адама Траоре и других бегунков, почти каждый матч поражающих своей скоростью. Их рывки в свободные зоны – это серьезная угроза для любой обороны хоть какой команды мира. Хайлайты их забегов ходят по интернету и собирают миллионы просмотров. Поэтому Косте Фолстену стало интересно, есть ли среди украинцев такие же быстрые футболисты, и кто из игроков с украинским паспортом самый быстрый?

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В этом видео вы узнаете, кому отойдет звание главной украинской молнии. Это ТОП-10 самых быстрых украинских футболистов!