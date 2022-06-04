Итальяские и португальские клубы заинтересованы в трансфере опорника Шахтера

Опорный полузащитник "Шахтера" Майкон летом может перейти в один из топ-5 чемпионатов Европы.

В услугах 24-летнего бразильца заинтересованы "Аталанта", "Лацио" и топ-клубы Португалии. Претенденты на футболиста готовы к переговорам с "горняками".

Майкон выступает на правах аренды за "Коринтианс". Ранее было известно о желании "Шахтера" вернуть игрока в команду, чтобы продать в летнее трансферное окно.

В первой половине сезона УПЛ сезона 2021/22 хавбек отличился 1 ассистом в 15 матчах.