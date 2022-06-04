В Минае состоится благотворительный матч для сбора средств на ВСУ: Легенды футбола против Сборной звезд

В воскресенье, 12-го июня, в селе Закарпатской области Минай состоится товарищеский матч с участием Легенд украинского футбола и Сборной звезд. Ожидается, в частности, выход на поле известных блоггеров, журналистов и теледеятелей. Игра состоится на домашнем стадионе футбольного клуба "Минай".

Вход на матч – платный. Все средства, собранные за билеты, пойдут на нужды Вооруженных сил Украины, которые сейчас защищают нашу родину от российских захватчиков.

Билеты на матч будут стоить:

до 6 июня - 150 грн.;

с 6-го по 11-е число - 250 грн.;

в день матча - 350 грн.

Купить билеты можно ЗДЕСЬ >>>

Также организаторы пишут, что для футбольных фанатов и любителей загадок они подготовили квест с подарком.

Добавим, что в Минае уже проходил подобный благотворительный матч. Тогда организаторы собрали для ВСУ более 400-та тысяч гривен.