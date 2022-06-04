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В Минае состоится благотворительный матч для сбора средств на ВСУ: Легенды футбола против Сборной звезд
Помощи для ВСУ много не бывает
фото - фк Минай
В воскресенье, 12-го июня, в селе Закарпатской области Минай состоится товарищеский матч с участием Легенд украинского футбола и Сборной звезд. Ожидается, в частности, выход на поле известных блоггеров, журналистов и теледеятелей. Игра состоится на домашнем стадионе футбольного клуба "Минай".
Вход на матч – платный. Все средства, собранные за билеты, пойдут на нужды Вооруженных сил Украины, которые сейчас защищают нашу родину от российских захватчиков.
Билеты на матч будут стоить:
- до 6 июня - 150 грн.;
- с 6-го по 11-е число - 250 грн.;
- в день матча - 350 грн.
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Также организаторы пишут, что для футбольных фанатов и любителей загадок они подготовили квест с подарком.
Добавим, что в Минае уже проходил подобный благотворительный матч. Тогда организаторы собрали для ВСУ более 400-та тысяч гривен.
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