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В Минае состоится благотворительный матч для сбора средств на ВСУ: Легенды футбола против Сборной звезд

Премьер-лига
(1 голосов)

Помощи для ВСУ много не бывает

В Минае состоится благотворительный матч для сбора средств на ВСУ: Легенды футбола против Сборной звезд

фото - фк Минай

UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 12-го июня, в селе Закарпатской области Минай состоится товарищеский матч с участием Легенд украинского футбола и Сборной звезд. Ожидается, в частности, выход на поле известных блоггеров, журналистов и теледеятелей. Игра состоится на домашнем стадионе футбольного клуба "Минай".

Вход на матч – платный. Все средства, собранные за билеты, пойдут на нужды Вооруженных сил Украины, которые сейчас защищают нашу родину от российских захватчиков.

Билеты на матч будут стоить:

  • до 6 июня - 150 грн.;
  • с 6-го по 11-е число - 250 грн.;
  • в день матча - 350 грн.

Купить билеты можно ЗДЕСЬ >>>

Также организаторы пишут, что для футбольных фанатов и любителей загадок они подготовили квест с подарком.

Добавим, что в Минае уже проходил подобный благотворительный матч. Тогда организаторы собрали для ВСУ более 400-та тысяч гривен.

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В статье: ФК Минай война с Россией
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Источник:
ФК Минай

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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
04.06.2022 в 13:25
Бабло переможе Зло.
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