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Учебно-тренировочный центр МХ 1925 в Высоком потерпел разрушения в результате российского ракетного удара
И это отстроим
фото - МХ 1925 / автор невідомий
Участник УПЛ "Металлист 1925" сообщил о том, что его учебно-тренировочная база, расположенная в Высоком, потерпела разрушения после российских обстрелов.
"Ракета попала по территории УТЦ, оставив после себя воронку глубиной в пять метров. В зданиях выбиты почти все окна, сильно повреждены фасады, внутренние помещения и некоторые коммуникации, уничтожена часть закупленного оборудования и экипировка команды на новый сезон. Досталось и футбольным полям, которые также получили повреждения. Взрыв был такой силы, что остатки грунта разбросаны в радиусе более ста метров от его эпицентра", - говорится в сообщении клуба.
МХ 1925 уточняет, что ракетный удар был нанесен со стороны российского города Белгород.
Фото - МХ 1925
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