С 24 февраля на фронте погибло семь фанатов Динамо и Сокола

Начиная с 24 февраля, то есть с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, во время боевых действий погибли уже семеро парней, активно поддерживавших с фанатских трибун два легендарных столичных клуба - хоккейный "Сокол" и футбольное " Динамо ".

Вспомним их поименно

Денис "Сталкер" - погиб во время вражеских обстрелов 20 марта

Александр "Казимир" Деревянко - погиб в боях за Мариуполь в составе легендарного полка "Азов" в начале апреля

Евгений "Греплер" Слюсаренко - погиб в середине апреля в боях на Востоке Украины

Дмитрий "Саранча" Ножник - погиб в начале мая

Александр "Грян" Гряник - погиб в середине мая в Мариуполе, в боях за "Азовсталь", до того прорвавшись в уже окруженный врагом город на вертолете в начале апреля. Боец полка "Азов"

Роман "Черепок" Осипенко -погиб в мае, во время выполнения боевого задания в окрестностях Мариуполя

Даниэль "Гималай" Герлиани - погиб в начале июня

Также отметим, что начиная с 2014 года, то есть с первых дней российского вторжения в Украину, погибли еще шесть парней, которые поддерживали "Сокол" и "Динамо"