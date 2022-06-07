Премьер-лига
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С 24 февраля на фронте погибло семь фанатов Динамо и Сокола
Еще шестеро - с 2014 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Начиная с 24 февраля, то есть с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, во время боевых действий погибли уже семеро парней, активно поддерживавших с фанатских трибун два легендарных столичных клуба - хоккейный "Сокол" и футбольное "
Вспомним их поименно
- Денис "Сталкер" - погиб во время вражеских обстрелов 20 марта
- Александр "Казимир" Деревянко - погиб в боях за Мариуполь в составе легендарного полка "Азов" в начале апреля
- Евгений "Греплер" Слюсаренко - погиб в середине апреля в боях на Востоке Украины
- Дмитрий "Саранча" Ножник - погиб в начале мая
- Александр "Грян" Гряник - погиб в середине мая в Мариуполе, в боях за "Азовсталь", до того прорвавшись в уже окруженный врагом город на вертолете в начале апреля. Боец полка "Азов"
- Роман "Черепок" Осипенко -погиб в мае, во время выполнения боевого задания в окрестностях Мариуполя
- Даниэль "Гималай" Герлиани - погиб в начале июня
Также отметим, что начиная с 2014 года, то есть с первых дней российского вторжения в Украину, погибли еще шесть парней, которые поддерживали "Сокол" и "Динамо"
- Дмитрий "Правый" Колесников
- Олег "Беркут" Дидушко
- Игорь "Белаз" Белошицкий
- Владимир "Череп" Палига
- Орест "Орест" Квач
- Юрий "Патриот" Поправко
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Источник:ХК Сокіл Київ
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