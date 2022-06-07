Трансфер Мудрика все ближе. Шахтер и Байер достигли устной договоренности

Трансфер Михаила Мудрика в "Байер" все ближе.

По данным авторитетного немецкого издания kicker, "фармацевты" смогли достичь устной договоренности с донецким клубом. Стороны пока окончательно не ударили по рукам, однако завершение сделки все ближе.

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С самим игроком, как сообщает источник, "Байер" давно достиг соглашения. Мудрик должен будет подписать пятилетний контракт .

В прошедшем сезоне Мудрик совершил 11 результативных действий (2+9) в 19-ти поединках.