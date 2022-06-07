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Трансфер Мудрика все ближе. Шахтер и Байер достигли устной договоренности

Премьер-лига
(1 голосов)

А нам остается только ждать

Трансфер Мудрика все ближе. Шахтер и Байер достигли устной договоренности

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Трансфер Михаила Мудрика в "Байер" все ближе.

По данным авторитетного немецкого издания kicker, "фармацевты" смогли достичь устной договоренности с донецким клубом. Стороны пока окончательно не ударили по рукам, однако завершение сделки все ближе.

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С самим игроком, как сообщает источник, "Байер" давно достиг соглашения. Мудрик должен будет подписать пятилетний контракт.

В прошедшем сезоне Мудрик совершил 11 результативных действий (2+9) в 19-ти поединках.

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В статье: Шахтер (Донецк) Байер (Леверкузен) Михаил Мудрик
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Источник:
kicker

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2022 в 19:28
Чим скоріше, тим краще.
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2022 в 18:33
Нашим хлопцям потрібно переходити і зростати!
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+1
-1
Gary Busey (Харьков)
07.06.2022 в 20:14
Як там справи у Луніна?
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+1
0
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Просто Квашин (Харьков)
07.06.2022 в 20:51
Чудово, почитай його інтервью...
0
0

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