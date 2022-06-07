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Трансфер Мудрика все ближе. Шахтер и Байер достигли устной договоренности
А нам остается только ждать
Фото: ФК Шахтер
Трансфер Михаила Мудрика в "Байер" все ближе.
По данным авторитетного немецкого издания kicker, "фармацевты" смогли достичь устной договоренности с донецким клубом. Стороны пока окончательно не ударили по рукам, однако завершение сделки все ближе.
С самим игроком, как сообщает источник, "Байер" давно достиг соглашения. Мудрик должен будет подписать
В прошедшем сезоне Мудрик совершил 11 результативных действий (2+9) в 19-ти поединках.
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Источник:kicker
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2022 в 19:28
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2022 в 18:33
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Gary Busey (Харьков)
07.06.2022 в 20:14
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Просто Квашин (Харьков)
07.06.2022 в 20:51
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