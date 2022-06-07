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Зеленский ответил на призыв Макрона не унижать Россию
Ответил довольно резко
Getty Images/Global Images Ukraine
Заявления президента Франции Эммануэля Макрон об унижении России не выдерживают никакой критики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для FT.
"Я не совсем понимаю, что такое унижение России. России какой? Мы о чем говорим? О том, что все эти много лет, более 8, они убивают наших людей. О чем мы говорим? Эммануэль глубоко погружен в процессе, один из лидеров "нормандской четверки", он прекрасно понимает детали Минского документа, всех договоренностей, которые были с российской стороной в рамках "Нормандии 4", неисполнении договоренностей, постоянных срывов", - отметил Зеленский.
По его мнению, Украину в этом вопросе не унижают.
"Я даже не считаю, что унижают Украину, потому что это слабая позиция. Нас никто не унижает, нас убивают. Поэтому мы в ответ не собираемся также никого унижать, мы будем отвечать тем же инструментом", - добавил президент.
Напомним, ранее Макрон заявил, что Россию не нужно унижать сейчас, чтобы после завершения войны против Украины она могла выйти из политической изоляции. При этом он назвал войну исторической ошибкой президента Владимира Путина.
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