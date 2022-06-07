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"В декабре отказались от предложения Баварии". Николини - об интересе к Додо и Соломону
Теперь Мюнхен не зовет
Фото: ФК Шахтер Донецк
Ассистент Дарио Срны в "Шахтере" Карло Николини рассказал об интересе к Додо и Соломону со стороны европейских клубов.
"К Додо есть интерес, особенно со стороны "Фиорентины". В декабре мы отказались от предложения "Баварии", так как тогда не хотел его отпускать. Сейчас на него есть несколько претендентов.
Соломон - игрок стартового состава и забил несколько важных голов в Лиге Чемпионов. "Торино" - первый претендент, но есть и английские клубы, и два клуба Серии А, который также проявляют интерес. Наконец-то итальянские клубы поняли, что можно вести бизнес с "Шахтером", - заявил Николини.
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