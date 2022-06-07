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"В декабре отказались от предложения Баварии". Николини - об интересе к Додо и Соломону

Премьер-лига
(3 голосов)

Теперь Мюнхен не зовет

"В декабре отказались от предложения Баварии". Николини - об интересе к Додо и Соломону

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Ассистент Дарио Срны в "Шахтере" Карло Николини рассказал об интересе к Додо и Соломону со стороны европейских клубов.

"К Додо есть интерес, особенно со стороны "Фиорентины". В декабре мы отказались от предложения "Баварии", так как тогда не хотел его отпускать. Сейчас на него есть несколько претендентов.

Соломон - игрок стартового состава и забил несколько важных голов в Лиге Чемпионов. "Торино" - первый претендент, но есть и английские клубы, и два клуба Серии А, который также проявляют интерес. Наконец-то итальянские клубы поняли, что можно вести бизнес с "Шахтером", - заявил Николини.

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В статье: Карло Николини Шахтер (Донецк)
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Источник:
TUTTOmercatoWEB

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Комментарии (1)
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хутин пуйлo 88 (Нєначасє)
07.06.2022 в 18:30
От кому по справжньому добре, так це динамівцям. Нікому вони не треба, а тому не треба забивати дурницями голову
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