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Без Максимова и легионеров. Ворскла начала втягивающий сбор в Полтаве

Премьер-лига
(1 голосов)

Вскоре отправятся заграницу

Без Максимова и легионеров. Ворскла начала втягивающий сбор в Полтаве

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" начала втягивающий сбор в родном городе. Об этом сообщает официальная пресс-служба клуба.

Так как контракт с Юрием Максимовым продлен не был, занятия вели экс-игроки команды - Ребенок и Сапай. Это первый этап сборов, через две недели команда отправится заграницу.

Легионеры, которые в последнее время играли за рубежом, присоединится к клубу позже. Официального списка прибивших на сборы игроков не было. В сообщении сказано, что первое занятие провели те игроки, которые остались с клубом на контракте.

Напомним, что в досрочно завершенном чемпионате "Ворскла" заняла пятое место. Команда попал в отборочный раунд Лиги Конференций.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла

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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
07.06.2022 в 21:20
Новий закон прийнятий... спортсменам дозволяється, не більше, як на 30 діб...
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0
0
dok2018 (DNEPR)
07.06.2022 в 20:14
Дуже цікаво,яким чином вони вирушать за кордон? Усі хлопці призовного віку......
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0
-1
Игорь84 (Киев)
07.06.2022 в 20:30
Ну ти наче вчора народився, чи десь в іншій країні...правила існують не для всіх
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0
-1

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