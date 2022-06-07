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Без Максимова и легионеров. Ворскла начала втягивающий сбор в Полтаве
Вскоре отправятся заграницу
Фото: ФК Ворскла
Полтавская "Ворскла" начала втягивающий сбор в родном городе. Об этом сообщает официальная пресс-служба клуба.
Так как контракт с Юрием Максимовым
Легионеры, которые в последнее время играли за рубежом, присоединится к клубу позже. Официального списка прибивших на сборы игроков не было. В сообщении сказано, что первое занятие провели те игроки, которые остались с клубом на контракте.
Напомним, что в досрочно завершенном чемпионате "Ворскла" заняла пятое место. Команда попал в отборочный раунд Лиги Конференций.
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