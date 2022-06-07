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Официально: Виктор Цыганков начал сотрудничество с агенством Гвардиолы-младшего

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Мы ждем трансфер в Европу

Официально: Виктор Цыганков начал сотрудничество с агенством Гвардиолы-младшего

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Футбольное агентство SEG официально объявило о сотрудничестве с украинцем Виктором Цыганковым. Ранее мы писали об этом.

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"Мы рады, что Виктор Цыганков присоединился к Пере Гвардиоле (брат Пепа) и SEG. Мы рады начать это новое путешествие вместе. Добро пожаловать, Виктор Цыганков", - сказано в официальном заявлении.

Ранее сообщалось, что цель этого сотрудничества - трансфер Цыганкова в европейский топ-чемпионат летом. Контракт Виктора с "Динамо" истекает летом 2023-го.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков Пере Гвардиола
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Комментарии (16)
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 01:45
Эта странная птичка колибри… Вид пернатых — соплёй зашибёшь. Это аист в мельчайшем калибре, Эта птаха — летучая вошь. Это псякость из рода певучих, Это хищный крылатый микроб, Это мяса кусочек вонючий, Недоступных доктору проб. Эта мелочь — лесная вакцина, Ест червей, мечет кал на лету. Эта тварь (для лесов медицина) Опоганила спины скоту. Эта странная птичка колибри… Эта птаха — природный каприз. Я б для закуси рёбрышки выбрал, Чтоб друзьям приготовить сюрприз.
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2022 в 22:41
Йди вже Вікторе, йди, розвивайся.
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+1
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
07.06.2022 в 22:49
Кал ібрі , тобі б вже в людину розвитися )
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+3
0
Джим Слэйд (Харьков)
07.06.2022 в 21:16
Будет забавно, если после распродажи игроков грандами чемпионом станет какой-нибудь Черноморец
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0
-4
avatar
Просто Квашин (Харьков)
07.06.2022 в 21:51
Та ні.... Це хозяїн чорноморця за великі кошти може член на 1,5 см удлінити в Ізра\лі, але чемпіоном..???!!!
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+1
0
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Просто Квашин (Харьков)
07.06.2022 в 21:13
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте гадит ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано..... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, пытается "столкнуть лбами" болельщиков наших клубов, продвигает фейки кремля используя несколько десятков ников ( Водитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, ТолькоДНЕПР (Днепр), Соколов (Никополь),kotіgorok (Чернiгiв), хутин пуйлo 88 (Нєначасє), Счетчик шманцев (Полтава), cadoki (007) ) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна...
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+3
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
07.06.2022 в 22:52
А сралєкс - це його чоловік ? )
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+1
0
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 01:44
У них "вахта" потижнево, то він його, то навпаки..
0
0
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хутин пуйлo 88 (Нєначасє)
07.06.2022 в 20:42
Тепер ясно чому в такі відповідальні матчі його в основу пхали. Сурок знову через збірну гравців до продажу готує ціною путівки на ЧС
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+3
-6
vlotko (Броди)
07.06.2022 в 21:05
Щось не те. Так у збірній є свій тренер і в нього своя думка незалежна від Суркіса. Не взяв Буяльського, хоча Суркіс хотів бачити його в складі збірної. Теж саме з Циганковим.
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+3
0
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Просто Квашин (Харьков)
07.06.2022 в 21:16
не сип перед свинею бісер.... це ж колаборант олексін...
+1
0
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хутин пуйло 88 (Десь там)
07.06.2022 в 21:45
Це joбарь, який зробив акк з таким самим ніком як в мене. Просто тупорила свинюка
+2
0
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Просто Квашин (Харьков)
07.06.2022 в 21:53
Значить хтось з модераторів, в мене теж крали....
+1
0
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хутин пуйло 88 (Нєначасє)
07.06.2022 в 21:39
Але в принципі чому дивуватись? Какалєнку он як до збірної пхали, явно ахмєт рінатич добре заносив, щоб продати свій шлак
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0
-2
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Просто Квашин (Харьков)
07.06.2022 в 21:54
нах пішла свинособака...
+2
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
07.06.2022 в 22:51
Сралекс - сепаратюга, твої дебільні пости під будь-яким ніком впізнавані)
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