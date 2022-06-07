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Официально: Виктор Цыганков начал сотрудничество с агенством Гвардиолы-младшего
Мы ждем трансфер в Европу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольное агентство SEG официально объявило о сотрудничестве с украинцем Виктором Цыганковым. Ранее мы писали об этом.
"Мы рады, что Виктор Цыганков присоединился к Пере Гвардиоле (брат Пепа) и SEG. Мы рады начать это новое путешествие вместе. Добро пожаловать, Виктор Цыганков", - сказано в официальном заявлении.
Ранее сообщалось, что цель этого сотрудничества - трансфер Цыганкова в европейский топ-чемпионат летом. Контракт Виктора с "Динамо" истекает летом 2023-го.
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