Официально: Александрия подписала полноценный контракт с ключевым защитником

"Александрия" подписала полноценный контракт с Андреем Цуриковым. Об этом передает сайт "горожан".

В первой части сезона фулбек играл за команду Гуры на правах аренды, поскольку его контракт принадлежал "Металлисту". Детали сделки между клубами остаются за кадром. Футболист подписал годовое соглашение.

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В прошлом сезоне Цуриков провел 18 матчей и отдал три голевые передачи.