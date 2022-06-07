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Официально: Александрия подписала полноценный контракт с ключевым защитником

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До этого был арендованным

Официально: Александрия подписала полноценный контракт с ключевым защитником

Фото: ФК Александрия

UA-Футбол
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"Александрия" подписала полноценный контракт с Андреем Цуриковым. Об этом передает сайт "горожан".

В первой части сезона фулбек играл за команду Гуры на правах аренды, поскольку его контракт принадлежал "Металлисту". Детали сделки между клубами остаются за кадром. Футболист подписал годовое соглашение.

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В прошлом сезоне Цуриков провел 18 матчей и отдал три голевые передачи.

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В статье: Андрей Цуриков ФК Александрия
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