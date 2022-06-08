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Экс-ассистент Де Дзерби может получить работу в Ювентусе
Специалист не останется в украинском клубе
Фото: ФК Шахтер Донецк
Один из экс-ассистентов Роберто Де Дзерби в донецком "Шахтере" Паоло Бьянко вернется к работе в Италии.
Ныне услугами 44-летнего специалиста интересуется "Ювентус", сообщает журналист Ромео Агрести. В приглашении Паоло настаивает Массимилиано Аллегри, под руководством которого он работал как футболист в "Кальяри".
Ранее помощник Де Дзерби публично анонсировал свое прощание с "Шахтером", хотя официального подтверждения от донецкого клуба пока нет. Его контракт с "горняками" рассчитан до лета 2023 года.
Possibile un nuovo ingresso nello staff tecnico di Max #Allegri per la prossima stagione. Casting aperto: dialogo in corso con Paolo #Bianco, allenato proprio dal tecnico livornese al Cagliari ⚪️⚫️ @GoalItalia— Romeo Agresti (@romeoagresti) June 6, 2022
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