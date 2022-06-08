  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Экс-ассистент Де Дзерби может получить работу в Ювентусе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-ассистент Де Дзерби может получить работу в Ювентусе

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист не останется в украинском клубе

Экс-ассистент Де Дзерби может получить работу в Ювентусе

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Один из экс-ассистентов Роберто Де Дзерби в донецком "Шахтере" Паоло Бьянко вернется к работе в Италии.

Ныне услугами 44-летнего специалиста интересуется "Ювентус", сообщает журналист Ромео Агрести. В приглашении Паоло настаивает Массимилиано Аллегри, под руководством которого он работал как футболист в "Кальяри".

Ранее помощник Де Дзерби публично анонсировал свое прощание с "Шахтером", хотя официального подтверждения от донецкого клуба пока нет. Его контракт с "горняками" рассчитан до лета 2023 года.

Читайте такжеБывший помощник Де Дзерби возглавит итальянский клуб

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Паоло Бьянко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде