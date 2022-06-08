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Мудриком заинтересовался самый титулованный клуб Италии
А как же "Байер"?
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вингер "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик попал в сферу интересов топ-европейского клуба.
21-летний украинец привлек внимание "Ювентуса", сообщает журналист Джанлука ди Марцио. Согласно данным источника, туринцы рассматривают кандидатуру молодого таланта в качестве усиления атакующей линии команды.
Кроме Мудрика, итальянский гранд также заинтересован в услугах Доменико Берарди из "Сассуоло" и Филиппа Костыча из "Айнтрахта".
Вчера появилась информация, что "Байер" достиг устной договоренности с "Шахтером" о переходе украинского футболиста. Ранее сообщалось, что немецкий клуб уже согласовал условия контракта с самим Михаилом.
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