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Мудриком заинтересовался самый титулованный клуб Италии

Премьер-лига
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А как же "Байер"?

Мудриком заинтересовался самый титулованный клуб Италии

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вингер "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик попал в сферу интересов топ-европейского клуба.

21-летний украинец привлек внимание "Ювентуса", сообщает журналист Джанлука ди Марцио. Согласно данным источника, туринцы рассматривают кандидатуру молодого таланта в качестве усиления атакующей линии команды.

Кроме Мудрика, итальянский гранд также заинтересован в услугах Доменико Берарди из "Сассуоло" и Филиппа Костыча из "Айнтрахта".

Вчера появилась информация, что "Байер" достиг устной договоренности с "Шахтером" о переходе украинского футболиста. Ранее сообщалось, что немецкий клуб уже согласовал условия контракта с самим Михаилом.

Читайте такжеЛевченко: Если Мудрик в ближайшие месяцы не заиграет в основе, это будет катастрофа для всего украинского футбола
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В статье: Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Gianluca di Marzio

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