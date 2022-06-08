Барселона заинтересована в трансфере фулбэка Шахтера

Защитник донецкого "Шахтера" Додо имеет вариант продолжения карьеры в Испании.

23-летний бразилец попал в сферу интересов каталонской "Барселоны", пишет Sport.es. По информации источника, испанцы готовы рассмотреть возможность его приобретения для усиления проблемной позиции правого фулбэка. В Барселоне высоко оценили футболиста и считают его возможным преемником Дани Алвеса.

Сам же Додо намерен покинуть "Шахтер" не только из-за войны в Украине, но и учитывая желание попробовать себя на более высоком уровне. Отмечается, что фулбэк не хочет вести речь об аренде, а настроен на полноценный трансфер.

Впрочем, "Барселона" не единственный клуб, который следит за футболистом. На бразильца также претендуют "Бавария", "Реал", "Фиорентина" и "Тоттенхэм".