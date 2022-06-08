Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вирт: По моим данным, новый чемпионат должен стартовать 20 августа
Ровенский клуб планирует собраться в начале июля
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал о подготовке ровенского клуба к новому футбольному сезону.
"Совместно с руководством нашего клуба мы решили собрать ребят 4 июля. Мы проведем три сбора в Ровно. Запланировали провести шесть контрольных матчей. В ближайшее время у 13 наших игроков заканчиваются контракты с "Вересом". Мы общаемся с футболистами и надеемся с большинством из них пролонгировать соглашения", — отметил Вирт.
"Восемь футболистов, думаю, останутся у нас. Лишь два человека у нас под вопросом — останутся они в "Вересе" или нет. В течение недели этот вопрос мы постараемся решить".
"Что касается нового футбольного чемпионата, то он, по моим данным, должен стартовать 20 августа. Полтора месяца на подготовку должно хватить нам. Первый сбор пройдет 10 дней, и он будет направлен на восстановление физических кондиций. Второй и третий сбор будут игровыми. Товарищеские матчи мы хотим проводить во Львове и Киеве".
Популярное сейчас
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Ирландия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура Лиги наций
- В Европе останутся три сборные. Ирландия станет 72-м соперником в истории Украины
- СМИ: Два клуба УПЛ изучают возможность проведения матчей чемпионата в Польше
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Мурашки по коже. Боец ВСУ поразил всех игрой на скрипке вместе с известным музыкантом. ВИДЕО