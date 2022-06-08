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Вирт: По моим данным, новый чемпионат должен стартовать 20 августа

Премьер-лига
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Ровенский клуб планирует собраться в начале июля

Вирт: По моим данным, новый чемпионат должен стартовать 20 августа

Фото: НК Верес

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Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал о подготовке ровенского клуба к новому футбольному сезону.

"Совместно с руководством нашего клуба мы решили собрать ребят 4 июля. Мы проведем три сбора в Ровно. Запланировали провести шесть контрольных матчей. В ближайшее время у 13 наших игроков заканчиваются контракты с "Вересом". Мы общаемся с футболистами и надеемся с большинством из них пролонгировать соглашения", — отметил Вирт.

"Восемь футболистов, думаю, останутся у нас. Лишь два человека у нас под вопросом — останутся они в "Вересе" или нет. В течение недели этот вопрос мы постараемся решить".

"Что касается нового футбольного чемпионата, то он, по моим данным, должен стартовать 20 августа. Полтора месяца на подготовку должно хватить нам. Первый сбор пройдет 10 дней, и он будет направлен на восстановление физических кондиций. Второй и третий сбор будут игровыми. Товарищеские матчи мы хотим проводить во Львове и Киеве".

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
SportArena

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