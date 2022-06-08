Вирт: По моим данным, новый чемпионат должен стартовать 20 августа

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал о подготовке ровенского клуба к новому футбольному сезону.

"Совместно с руководством нашего клуба мы решили собрать ребят 4 июля. Мы проведем три сбора в Ровно. Запланировали провести шесть контрольных матчей. В ближайшее время у 13 наших игроков заканчиваются контракты с "Вересом". Мы общаемся с футболистами и надеемся с большинством из них пролонгировать соглашения", — отметил Вирт.

"Восемь футболистов, думаю, останутся у нас. Лишь два человека у нас под вопросом — останутся они в "Вересе" или нет. В течение недели этот вопрос мы постараемся решить".