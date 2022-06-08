Продолжается комплектация состава. Александрия продлила контракт с Рыбалкой

"Александрия" продлила контракт с Сергеем Рыбалкой. Об этом сообщает официальная пресс-служба коллектива.

Новое соглашение рассчитано на два года - до 31-го мая 2024-го. Опытный хавбек выступает за "горожан" с лета 2021-го. На его счету 14 матчей, один гол и три голевые передачи.

Это не первое продление от "Александрии". Ранее новые соглашения подписали Кожушко и Цуриков.