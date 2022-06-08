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Продолжается комплектация состава. Александрия продлила контракт с Рыбалкой

Премьер-лига
(2 голосов)

Двухлетний контракт

Продолжается комплектация состава. Александрия продлила контракт с Рыбалкой

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" продлила контракт с Сергеем Рыбалкой. Об этом сообщает официальная пресс-служба коллектива.

Новое соглашение рассчитано на два года - до 31-го мая 2024-го. Опытный хавбек выступает за "горожан" с лета 2021-го. На его счету 14 матчей, один гол и три голевые передачи.

Это не первое продление от "Александрии". Ранее новые соглашения подписали Кожушко и Цуриков.

Читайте такжеОфициально: Александрия подписала полноценный контракт с ключевым защитником
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В статье: Сергей Рыбалка ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
08.06.2022 в 21:01
отпустите Авагимяна в ЧО--у вас он не заиграет --он вам не нужен
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