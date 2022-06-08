Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Продолжается комплектация состава. Александрия продлила контракт с Рыбалкой
Двухлетний контракт
Фото: Александр Приходько
"Александрия" продлила контракт с Сергеем Рыбалкой. Об этом сообщает официальная пресс-служба коллектива.
Новое соглашение рассчитано на два года - до 31-го мая 2024-го. Опытный хавбек выступает за "горожан" с лета 2021-го. На его счету 14 матчей, один гол и три голевые передачи.
Это не первое продление от "Александрии". Ранее новые соглашения подписали Кожушко и Цуриков.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Александрия
Популярное сейчас
- Ирландия - Украина. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Ринат Ахметов выделит 60 миллионов гривен на проведение чемпионата Украины
- Под Киевом 15-летний мальчик со своим дроном помог ТрО ВСУ уничтожить колонну российской техники
- Ворскла предложила Скрипнику возглавить клуб. Тренер согласился – Источник
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Мурашки по коже. Боец ВСУ поразил всех игрой на скрипке вместе с известным музыкантом. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
08.06.2022 в 21:01
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet