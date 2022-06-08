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Ринат Ахметов выделит 60 миллионов гривен на проведение чемпионата Украины

Премьер-лига
(5 голосов)

Сейчас важно помогать УПЛ

Ринат Ахметов выделит 60 миллионов гривен на проведение чемпионата Украины

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" выступил с официальным заявлением: владелец клуба Ринат Ахметов выделит 60 миллионов гривен на запуск следующего Чемпионата Украины. Средства пойдут на помощь клубам Премьер-лиги, Второй лиги и проектов детского футбола.

"Сегодня Украина переживает трудные времена. Уже более 3-х месяцев идет война против России за нашу независимость, за наши города, за наших людей, детей, за наше будущее. Война идет сразу на нескольких фронтах: военном, экономическом, информационном, дипломатическом. В это тяжелое время важно быть сплоченными, доверять и помогать друг другу.

ФК "Шахтер" приветствует намерение УАФ и клубов Премьер-лиги по поводу проведения следующего чемпионата Украины. Из-за сложной экономической ситуации в стране не все могут полноценно готовиться к чемпионату. В этой связи президент клуба Ринат Ахметов принял решение о поддержке украинского чемпионата, клубов Первой и Второй лиги, проектов детского футбола в размере 60 миллионов гривен.

Принцип солидарности является основой европейского футбола. Убежденные, помогая, мы становимся сильнее и делаем сплоченнее нашу большую дружную футбольную семью. Итого – победим!", – говорится в заявлении на сайте клуба.

Напомним, что следующий розыгрыш чемпионата Украины планируется запустить в августе. Формат и место проведения пока неизвестны.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (12)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
08.06.2022 в 21:07
Как же Суркисы со своими часами смешно смотрятся на фоне рыжего.
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.06.2022 в 21:59
как никогда очень уместно выражение: время - деньги))
Ответить
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.06.2022 в 20:34
Це як приміром комусь з нас привселюдно пожертвувати 50 копійок...
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+1
-3
aleks68
08.06.2022 в 21:13
ты и за эти 50 коп удавишься чмо.и будешь гавкать что ахметов всё купил.
Ответить
+2
-2
avatar
Пришта Литин (Київ)
08.06.2022 в 23:35
як же тебе гнобить твоя тухла вісячка, поц)
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 20:18
А вертати ці кошти клуби будуть очками шахтьору...
Ответить
+1
-3
Smooth da Hustler (Львів)
08.06.2022 в 20:28
Команди 1ї і 2ї ліги ?)))))
Ответить
+1
-1
aleks68
08.06.2022 в 21:14
уже на чал выть убогий
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 19:52
А Суркіс половину їх взяв, щоб там грало Динамо!
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0
-4
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 20:21
Вылез вялый глист из жо пы Громко крикнул на округу ! Зачем ты подлый брат Суркис Сьел мою скользкую подругу ???
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+2
-3
aleks68
08.06.2022 в 21:15
санитары приедут жди.пора лечиться долб.....б
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.06.2022 в 22:00
дебил, у тебя ни проза, ни стихи не получаются - опять двойка!
0
-1

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