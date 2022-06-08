Ринат Ахметов выделит 60 миллионов гривен на проведение чемпионата Украины

"Шахтер" выступил с официальным заявлением: владелец клуба Ринат Ахметов выделит 60 миллионов гривен на запуск следующего Чемпионата Украины. Средства пойдут на помощь клубам Премьер-лиги, Второй лиги и проектов детского футбола.

"Сегодня Украина переживает трудные времена. Уже более 3-х месяцев идет война против России за нашу независимость, за наши города, за наших людей, детей, за наше будущее. Война идет сразу на нескольких фронтах: военном, экономическом, информационном, дипломатическом. В это тяжелое время важно быть сплоченными, доверять и помогать друг другу.

ФК "Шахтер" приветствует намерение УАФ и клубов Премьер-лиги по поводу проведения следующего чемпионата Украины. Из-за сложной экономической ситуации в стране не все могут полноценно готовиться к чемпионату. В этой связи президент клуба Ринат Ахметов принял решение о поддержке украинского чемпионата, клубов Первой и Второй лиги, проектов детского футбола в размере 60 миллионов гривен.

Принцип солидарности является основой европейского футбола. Убежденные, помогая, мы становимся сильнее и делаем сплоченнее нашу большую дружную футбольную семью. Итого – победим!", – говорится в заявлении на сайте клуба.

Напомним, что следующий розыгрыш чемпионата Украины планируется запустить в августе. Формат и место проведения пока неизвестны.