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За Маркоса Антонио боролись Рома и Аталанта

Премьер-лига
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Он выбрал работу с Сарри

За Маркоса Антонио боролись Рома и Аталанта

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио мог перейти в "Рому" или "Аталанту", но он выбрал "Лацио", сообщает журналист Энрико Де Леллис. При выборе клуба он был принципиален.

И "Рома" и "Аталанта" пытались начать переговоры по бразильцу, но он сразу же отказал.

Ранее сообщалось, что сделка по Маркосу с "Лацио" закрыта. "Шахтер" получит 10 миллионов евро с учетом бонусов.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Лацио (Рим) Рома (Рим) Маркос Антонио
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