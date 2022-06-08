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За Маркоса Антонио боролись Рома и Аталанта
Он выбрал работу с Сарри
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио мог перейти в "Рому" или "Аталанту", но он выбрал "Лацио", сообщает журналист Энрико Де Леллис. При выборе клуба он был принципиален.
И "Рома" и "Аталанта" пытались начать переговоры по бразильцу, но он сразу же отказал.
Retroscena di mercato su #MarcosAntonio: Roma e Atalanta hanno provato a inserirsi nella trattativa, ma la volontà del calciatore è stata fondamentale.— Enrico De Lellis (@Enrico1306) June 8, 2022
Ранее сообщалось, что сделка по Маркосу с "Лацио" закрыта. "Шахтер" получит 10 миллионов евро с учетом бонусов.
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