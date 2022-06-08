За Маркоса Антонио боролись Рома и Аталанта

Полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио мог перейти в "Рому" или "Аталанту", но он выбрал "Лацио", сообщает журналист Энрико Де Леллис. При выборе клуба он был принципиален.

И "Рома" и "Аталанта" пытались начать переговоры по бразильцу, но он сразу же отказал.

Retroscena di mercato su #MarcosAntonio: Roma e Atalanta hanno provato a inserirsi nella trattativa, ma la volontà del calciatore è stata fondamentale. — Enrico De Lellis (@Enrico1306) June 8, 2022

Ранее сообщалось, что сделка по Маркосу с "Лацио" закрыта. "Шахтер" получит 10 миллионов евро с учетом бонусов.