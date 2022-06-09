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Три турецких клуба интересуются скандальным легионером Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Вингера в столичном клубе больше не увидим?

Три турецких клуба интересуются скандальным легионером Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес, выступавший на правах аренды за "Эюпспор" (до 30 июня), имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересованы сразу три турецких клуба, сообщает журналист Осман Ченгиз. Речь идет об "Анкарагюджю", "Умраниеспор" и "Кайсериспор".

Интересно, что в 2020 году Родригес уже играл в аренде за "Анкарагюджю", но в итоге клуб разорвал с ним контракт из-за драки с одноклубником.

Напомним, Жерсон начинал сезон в "Динамо", после чего был отдал в аренду в "Труа". Там вингер в очередной раз продемонстрировал свою недисциплинированность, за что его выгнали из французского клуба. В конце марте Родригес перебрался в турецкий "Эюпспор", где в 5 матчах забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Контракт люксембуржца с киевским клубом рассчитан 30 июня 2024 года.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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