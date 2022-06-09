Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три турецких клуба интересуются скандальным легионером Динамо
Вингера в столичном клубе больше не увидим?
Фото: ФК Динамо Киев
Вингер "Динамо" Жерсон Родригес, выступавший на правах аренды за "Эюпспор" (до 30 июня), имеет несколько вариантов продолжения карьеры.
В услугах 26-летнего футболиста заинтересованы сразу три турецких клуба, сообщает журналист Осман Ченгиз. Речь идет об "Анкарагюджю", "Умраниеспор" и "Кайсериспор".
Интересно, что в 2020 году Родригес уже играл в аренде за "Анкарагюджю", но в итоге клуб разорвал с ним контракт из-за драки с одноклубником.
Напомним, Жерсон начинал сезон в "Динамо", после чего был отдал в аренду в "Труа". Там вингер в очередной раз продемонстрировал свою недисциплинированность, за что его выгнали из французского клуба. В конце марте Родригес перебрался в турецкий "Эюпспор", где в 5 матчах забил 3 гола и отдал 1 ассист.
Контракт люксембуржца с киевским клубом рассчитан 30 июня 2024 года.
Популярное сейчас
- Отчет The Independent: ВСУ несут большие потери и количественно в 20 раз уступают россиянам в артиллерии
- Украинская артиллерия накрыла российскую бронегруппу, также в Кадиевке сгорела база вагнеровцев
- Когда гол Левандовского – ничто. Бельгия - Польша 6:1. Обзор матча, видео голов
- СМИ: Цыганков начал сотрудничать с Гвардиолой-младшим - летом ожидается трансфер в Европу
- Мурашки по коже. Боец ВСУ поразил всех игрой на скрипке вместе с известным музыкантом. ВИДЕО
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
Новости по теме
- 09:12 Украинские Скандальный игрок Динамо поддержал Украину в матче с Галатасараем
- 14:26 Украинские Гол и ассист Жерсона Родригеса помог Эюпспору обыграть лидера Турции
- 13:16 Украинские Родригеш: Я не был в Украине, когда началась война, и после того, как я забрал с собой семью, это не было большой проблемой для меня