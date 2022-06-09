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Максимов: Кто первый сделает предложение из УПЛ, туда и уйду

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер готов рассмотреть предложения

Максимов: Кто первый сделает предложение из УПЛ, туда и уйду

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Бывший главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов высказался о своем будущем после ухода из полтавского клуба.

"Остались ли у меня обиды на команду? Я на эти темы не хочу говорить.

Конечно, я хочу продолжить тренировать. На этом жизнь не заканчивается. Самое главное, чтобы война в Украине закончилась, а потом уже будем думать о футболе. Будет предложение, с удовольствием его приму.

Варианты работы в Украине? С радостью на них соглашусь. Кто первый сделает предложение, туда и уйду", - сказал Максимов в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, руководство "Ворсклы" решило не продлевать контракт Максимова, который завершился 31 мая. Тренер работал в полтавском клубе с ноября 2019 года. В первом неполном сезоне он поднял коллектив со дна таблицы, в следующем вывел в еврокубки. В последней кампании полтавчане заняли пятое место.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
Футбол NEWS

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