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Максимов: Кто первый сделает предложение из УПЛ, туда и уйду
Тренер готов рассмотреть предложения
Фото: ФК Ворскла
Бывший главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов высказался о своем будущем после ухода из полтавского клуба.
"Остались ли у меня обиды на команду? Я на эти темы не хочу говорить.
Конечно, я хочу продолжить тренировать. На этом жизнь не заканчивается. Самое главное, чтобы война в Украине закончилась, а потом уже будем думать о футболе. Будет предложение, с удовольствием его приму.
Варианты работы в Украине? С радостью на них соглашусь. Кто первый сделает предложение, туда и уйду", - сказал Максимов в комментарии Футбол NEWS.
Напомним, руководство "Ворсклы" решило не продлевать контракт Максимова, который завершился 31 мая. Тренер работал в полтавском клубе с ноября 2019 года. В первом неполном сезоне он поднял коллектив со дна таблицы, в следующем вывел в еврокубки. В последней кампании полтавчане заняли пятое место.
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