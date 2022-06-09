Максимов: Кто первый сделает предложение из УПЛ, туда и уйду

Бывший главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов высказался о своем будущем после ухода из полтавского клуба.

"Остались ли у меня обиды на команду? Я на эти темы не хочу говорить.

Конечно, я хочу продолжить тренировать. На этом жизнь не заканчивается. Самое главное, чтобы война в Украине закончилась, а потом уже будем думать о футболе. Будет предложение, с удовольствием его приму.

Варианты работы в Украине? С радостью на них соглашусь. Кто первый сделает предложение, туда и уйду", - сказал Максимов в комментарии Футбол NEWS.