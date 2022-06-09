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Ребров: Желаю Луческу работать в Динамо еще много лет

Премьер-лига
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Специалист - о возможном возвращении в столичный клуб

Ребров: Желаю Луческу работать в Динамо еще много лет

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал информацию об интересе к своей персоне со стороны киевского "Динамо".

— Вам бы было интересно работать в чемпионате Украины, учитывая, что уровень футбола у нас сильно упадет?

— Да какой бы ни был у нас чемпионат — это первенство нашей страны! Я бы с удовольствием вернулся в Украину и помогал бы своей стране и украинским командам, но в данный момент у меня контракт с "Аль-Айном". Если бы я был иностранным тренером, конечно, мне было бы неинтересно работать в Украине, но я украинец! Если бы мне предложили работать в хорошем украинском клубе, я бы согласился без вопросов.

Игорь Суркис говорил, что вы являетесь номером один в списке тренеров для "Динамо", если уйдет Луческу. Реально ли ваше возвращение в киевский клуб?

— Я не собираюсь ждать, пока кто-то откуда-то уйдет. Жизнь и работа тренера сопряжена с переходами, но я никогда никого не подсиживал и не ждал, когда у кого-то закончится контракт — и вот он я наготове. Я вообще считаю, что тренер всегда должен быть в тонусе и не простаивать, если есть возможность где-то работать. Пока я не знаю, где я буду в этом году или через год, но я точно буду работать. Для этого у меня достаточно сил и энергии.

Сейчас неправильно и некрасиво обсуждать, кто будет в "Динамо" после Луческу. Я считаю, что Луческу делает хорошую работу в "Динамо" и я желаю ему работать еще много лет, потому что я люблю этот клуб. Я уверен, что все болельщики благодарны Луческу за проделанную работу в "Динамо", - отметил Ребров.

Ранее Сергей Ребров высказался о возможности возглавить донецкий "Шахтер".

Читайте такжеРебров: Если Аль-Айн использует опцию продления, то буду работать еще год
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В статье: Сергей Ребров Динамо (Киев) Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Fanday

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