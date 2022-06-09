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"Однозначности пока нет". В Днепре пролили свет на будущее Йовичевича

Премьер-лига
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Покинет ли хорват днепровскую команду?

"Однозначности пока нет". В Днепре пролили свет на будущее Йовичевича

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Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол рассказал, продолжит ли команда сотрудничество с ее главным тренером Игорем Йовичевичем.

"Думаю, бюджеты в военных реалиях сократятся, потому что легионеры нас покинут в большом количестве.

Останется ли Йовичевич? Сейчас будем обсуждать. Мы ждали собрания клубов, и нам нужно дождаться окончательного решения. Пока его нет. Однозначности пока нет. Нужно доводить до Игоря реалии, в которых мы будем существовать, и он будет принимать решение. Он ждет нас до конца и озвучивал то, что хочет продолжать работать с "Днепром-1".

Но в этой ситуации мы должны дать ему право выбора. Он примет решение, я не готов за него отвечать", — сказал Русол в комментарии Футбол NEWS.

Ранее была информация, что Йовичевич - в шорт-листе кандидатов на должность главного тренера донецкого "Шахтера".

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В статье: Андрей Русол Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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