"Однозначности пока нет". В Днепре пролили свет на будущее Йовичевича

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол рассказал, продолжит ли команда сотрудничество с ее главным тренером Игорем Йовичевичем.

"Думаю, бюджеты в военных реалиях сократятся, потому что легионеры нас покинут в большом количестве.

Останется ли Йовичевич? Сейчас будем обсуждать. Мы ждали собрания клубов, и нам нужно дождаться окончательного решения. Пока его нет. Однозначности пока нет. Нужно доводить до Игоря реалии, в которых мы будем существовать, и он будет принимать решение. Он ждет нас до конца и озвучивал то, что хочет продолжать работать с "Днепром-1".

Но в этой ситуации мы должны дать ему право выбора. Он примет решение, я не готов за него отвечать", — сказал Русол в комментарии Футбол NEWS.