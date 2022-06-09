СМИ: Четыре клуба УПЛ против того, чтобы еврокубковые представители играли вне Украины

Ранее была информация, что некоторые украинские клубы хотят проводить свои домашние матчи в Польше. Это позволило бы им привести легионеров и базироваться вне Украины.

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Такое решение одобряют не все. По данным Профутбол Digital, четыре команды хотят играть только на территории Украины - "Рух", "Кривбасс", "Александрия" и "Колос". Остальные же коллективы готовы выступать и за рубежом, однако при полной компенсации расходов.

Также источник назвал вероятный старт сезона - 20-е августа. В УПЛ будут выступать 16 команд, а сам турнир пройдет по традиционной схеме в два круга.

Напомним, что места временно выбывших "Мариуполя" и "Десны" должны будут занять "Кривбасс" и "Металлист".