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СМИ: Четыре клуба УПЛ против того, чтобы еврокубковые представители играли вне Украины

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Интересный поворот событий

СМИ: Четыре клуба УПЛ против того, чтобы еврокубковые представители играли вне Украины

UA-Футбол
Новина українською

Ранее была информация, что некоторые украинские клубы хотят проводить свои домашние матчи в Польше. Это позволило бы им привести легионеров и базироваться вне Украины.

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Такое решение одобряют не все. По данным Профутбол Digital, четыре команды хотят играть только на территории Украины - "Рух", "Кривбасс", "Александрия" и "Колос". Остальные же коллективы готовы выступать и за рубежом, однако при полной компенсации расходов.

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Также источник назвал вероятный старт сезона - 20-е августа. В УПЛ будут выступать 16 команд, а сам турнир пройдет по традиционной схеме в два круга.

Напомним, что места временно выбывших "Мариуполя" и "Десны" должны будут занять "Кривбасс" и "Металлист".

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В статье: УПЛ
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Источник:
Профутбол Digital

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Комментарии (7)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
09.06.2022 в 20:00
Тобто ці клуби, які хочуть грати за кордоном будуть проводити домашні матчі за кордоном, а гостьові в Україні (у тих хто буде грати в Україні)? При чому легіонери будуть грати тільки домашні матчі, бо в Україну вони навряд чи захочуть їхати)) Мда, вже уявив собі цей чемпіонат)
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+2
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
09.06.2022 в 19:09
Дави блатных!
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0
-3
aleks68
09.06.2022 в 21:05
не надорвись убогий
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0
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
09.06.2022 в 22:51
Шо сказать-то хотел, дурачок?
0
0
avatar
Litb@rski (Кёльн)
09.06.2022 в 17:14
Только за границей....кто даст гарантии что не обстреляют стадионы....ведь к сожалению вся Украина простреливается ракетами
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+4
-3
aleks68
09.06.2022 в 17:07
а эти четыре клуба лучше всех?
Ответить
+4
-2
MaximSK (Киев)
09.06.2022 в 16:56
Если будем играть в Украине, значит играть без легионеров, уровень чемпионата упадет в несколько раз, этим командам все равно потому что у них мало легионеров. Динамо и Шахтеру чтобы быть более менее успешными в Еврокубках, нужно удержать хотя бы половину легионеров, поэтому до конца войны лучше играть зарубежом.
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+6
-2

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