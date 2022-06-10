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Источник назвал сумму, за которую Шахтер готов продать своего защитника
"Горняки" намерены продать очередного легионера
Фото: ФК Шахтер
Руководство "Шахтера" готово в летнее в трансферное окно продать своего правого фулбэка Додо.
По информации источника, "горняки" намерены заработать за переход 23-летнего бразильца не менее 20 миллионов евро. Отмечается, что в 2021 году донецкий клуб отказался именно от такой суммы, предложенной "Тоттенхэмом".
Ранее "Шахтер" отклонил предложение "Фиорентины", которая готова была заплатить за фулбэка 8 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Додо провел 26 матчей за "горняков" и выполнил 4 результативные передачи.
Напомним, ранее была информация о том, что Додо попал в сферу интересов "Барселоны" и "Интера".
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