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Его приоритет - Байер. Мудрик отказал двум топ-клубам Серии А - СМИ

Премьер-лига
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(1 голосов)

Разумное решение?

Его приоритет - Байер. Мудрик отказал двум топ-клубам Серии А - СМИ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик продолжает пользоваться спросом среди европейских топ-клубов.

Как сообщает Sempremilan.it, 21-летний украинец отклонил предложения "Милана" и "Ювентуса". По информации источника, молодой талант "горняков" не хочет выступать в чемпионате Италии. Футболист видит себя в немецкой Бундеслиги, где интерес к нему проявляет "Байер".

Такая инициатива украинца обусловлена желанием получать регулярную игровую практику.

Ранее сообщалось, что леверкузенский клуб достиг устной договоренности с "Шахтером" о переходе Мудрика за 21 млн евро. Также была информация, что леверкузенцы уже согласовали условия контракта с самим Михаилом.

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В статье: Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Милан Михаил Мудрик
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Источник:
Sempremilan.it

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Комментарии (10)
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storm_ua (Николаев)
10.06.2022 в 14:21
Ну если был Милан в шорт листе, то стоило рассмотреть
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0
0
oda1979 (Запорожье)
10.06.2022 в 14:15
Если уходить, то сейчас самое время. Таннные у Мудрика есть. Есть ли характер, будем посмотреть. У немецких капиталистов цацкаться с ним не будут.
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0
0
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.06.2022 в 12:58
Як можна щось сказати наперед? Перспективи є. Буде грати --- побачимо.
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.06.2022 в 12:27
Буде добре, щоб наші молоді гравці грали в топ чемпіонатах!
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+1
-1
Іван С (Луцьк)
10.06.2022 в 12:23
Майбутній топ - записуйте!
Ответить
+3
-1
Ariakiev01 (Київ)
10.06.2022 в 12:21
Если есть выбор то точно лучше в Германию. Там и дисциплина будет на уровне та и Баер с неба звезд не хватает и больше по молодежи сейчас
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+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.06.2022 в 12:05
Однозначно перерозпіарений виконавець. Який там Байєр...
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0
-6
aleks68
10.06.2022 в 13:19
чмо дырявое как всегда исходишь дерьмом если заходит речь о шахтёре и его игроках.не захлебнись слюной убогий.гоняй лысого на .....цыганкова и лижи суркисам.бокасса-конченый дыр вый петух
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+1
0
MaximSK (Киев)
10.06.2022 в 11:57
После игры с Ирландией, я засомневался что он хороший футболист и его ждет успех в Топ-чемпионатах. Очень нестабильный игрок, если у него не пошла игра, он скисает и теряется на поле, сыграл даже хуже Зубкова, который явно показывает игру среднего футболиста. Пока ни то что Ярмоленко, даже Цыганкову в подметки не годится.
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+1
-5
aleks68
10.06.2022 в 13:21
ещё один любитель дырявых брёвен.иди .....вместе с бокассой
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+1
0

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