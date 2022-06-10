Его приоритет - Байер. Мудрик отказал двум топ-клубам Серии А - СМИ

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик продолжает пользоваться спросом среди европейских топ-клубов.

Как сообщает Sempremilan.it, 21-летний украинец отклонил предложения "Милана" и "Ювентуса". По информации источника, молодой талант "горняков" не хочет выступать в чемпионате Италии. Футболист видит себя в немецкой Бундеслиги, где интерес к нему проявляет "Байер".

Такая инициатива украинца обусловлена желанием получать регулярную игровую практику.

Ранее сообщалось, что леверкузенский клуб достиг устной договоренности с "Шахтером" о переходе Мудрика за 21 млн евро. Также была информация, что леверкузенцы уже согласовали условия контракта с самим Михаилом.