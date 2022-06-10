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Его приоритет - Байер. Мудрик отказал двум топ-клубам Серии А - СМИ
Разумное решение?
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик продолжает пользоваться спросом среди европейских топ-клубов.
Как сообщает Sempremilan.it, 21-летний украинец отклонил предложения "Милана" и "Ювентуса". По информации источника, молодой талант "горняков" не хочет выступать в чемпионате Италии. Футболист видит себя в немецкой Бундеслиги, где интерес к нему проявляет "Байер".
Такая инициатива украинца обусловлена желанием получать регулярную игровую практику.
Ранее сообщалось, что леверкузенский клуб достиг устной договоренности с "Шахтером" о переходе Мудрика за 21 млн евро. Также была информация, что леверкузенцы уже согласовали условия контракта с самим Михаилом.
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