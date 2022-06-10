Глава польского футбола подтвердил, что клубы УПЛ хотят играть еврокубковые матчи в Польше

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша прокомментировал вариант проведения матчей украинских команд в еврокубках в Польше.

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— Сборная Украины сыграет два матча Лиги наций в Польше. Есть ли договоренность, что наша команда и дальше будет играть свои домашние встречи на польских стадионах?

— Все зависит от обстоятельств, но мы с самого начала заявили, что организуем весь процесс, чтобы наши друзья из-за восточной границы ни в чем не нуждались. Если есть воля и желание украинской стороны, то мы к вашим услугам.

— Обращались ли к вам за помощью "Динамо", "Шахтер" и другие украинские клубы, чтобы проводить свои матчи еврокубков в Польше?

— Я знаю, что такие переговоры ведутся между клубами, а мы, Польский футбольный союз, поддерживаем весь процесс с законодательной и логистической сторон. Когда придет время, то все стороны обязательно сообщат о деталях, но мы не хотим говорить что-то вне очереди в этом деле.

— В Украине еще решают, в каком формате проводить следующий чемпионат по футболу. Говорят о варианте, когда несколько команд могут играть свои матчи в Польше. Какова ваша позиция по этому вопросу?

— Когда дело доходит до матчей чемпионата Украины, то здесь многое зависит от вопросов логистики. В СМИ было много возможных сценариев. Среди прочего, что матчи могут проводить в Турции из-за гостиничной инфраструктуры, которой годами пользуются футбольные команды во время тренировочных лагерей. Однако недавно мы услышали информацию о том, что игры пройдут в Украине, - ответил Кулеша.