Цыганык: Главный претендент на пост тренера Шахтера? Не Йовичевич

Инсайдер и журналист Игорь Цыганык прокомментировал информацию о том, что Игор Йовичевич может возглавит "Шахтер".

Читайте также Журналист: Тренер клуба УПЛ может стать новым тренером Шахтера

"Кто главный претендент на пост тренера "Шахтера"? Не Йовичевич. Если вы меня спрашиваете, то не Йовичевич. Понимаю, что они дружат с Срной, там могут быть нюансы, наверное нельзя исключать возможность, что он когда-то возглавит "Шахтер", но на сегодняшний день Йовичевич главный тренер "Днепра-1".

Я много общался с агентами, у него есть предложения из Европы и Ближнего Востока, более денежные, чем в "Днепре-1", но пока он не поймет, где конкретно будет проходить чемпионат Украины, он всем отказывает, даже не идет на переговоры. На данный момент он ждет, что играть с командой в Лиге Конференций. Речь о деньгах не идет", - заявил Цыганык.