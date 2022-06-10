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Цыганык: Главный претендент на пост тренера Шахтера? Не Йовичевич

Премьер-лига
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Хотя у хорватского специалиста есть предложения

Цыганык: Главный претендент на пост тренера Шахтера? Не Йовичевич

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Инсайдер и журналист Игорь Цыганык прокомментировал информацию о том, что Игор Йовичевич может возглавит "Шахтер".

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"Кто главный претендент на пост тренера "Шахтера"? Не Йовичевич. Если вы меня спрашиваете, то не Йовичевич. Понимаю, что они дружат с Срной, там могут быть нюансы, наверное нельзя исключать возможность, что он когда-то возглавит "Шахтер", но на сегодняшний день Йовичевич главный тренер "Днепра-1".

Я много общался с агентами, у него есть предложения из Европы и Ближнего Востока, более денежные, чем в "Днепре-1", но пока он не поймет, где конкретно будет проходить чемпионат Украины, он всем отказывает, даже не идет на переговоры. На данный момент он ждет, что играть с командой в Лиге Конференций. Речь о деньгах не идет", - заявил Цыганык.

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В статье: Игор Йовичевич Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
Цыганык LIVE

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