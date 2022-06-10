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Играть хотят в столице. Металлист 1925 рассказал о планах на будущий сезон

Премьер-лига
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Вскоре хотят начать сборы

Играть хотят в столице. Металлист 1925 рассказал о планах на будущий сезон

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" намерен 4-го июля начать подготовку к новому сезону. Об этом сказано на сайте харьковчан.

Местом проведения будущих сборов было выбрано село Счастливое в Киевской области. Там футболисты Кривенцова будут базировать и тренироваться.

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Свои домашние матчи "1925" намерен проводить на одном из столичных стадионов, однако пока этот вопрос не решен окончательно. По словам исполнительного директора, тренерский штаб и почти все игроки остаются в команде.

Напомним, что старт нового сезона УПЛ намечен на 20-тые числа августа.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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