Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Играть хотят в столице. Металлист 1925 рассказал о планах на будущий сезон
Вскоре хотят начать сборы
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
"Металлист 1925" намерен 4-го июля начать подготовку к новому сезону. Об этом сказано на сайте харьковчан.
Местом проведения будущих сборов было выбрано село Счастливое в Киевской области. Там футболисты Кривенцова будут базировать и тренироваться.
Свои домашние матчи "1925" намерен проводить на одном из столичных стадионов, однако пока этот вопрос не решен окончательно. По словам исполнительного директора, тренерский штаб и почти все игроки остаются в команде.
Напомним, что старт нового сезона УПЛ намечен на 20-тые числа августа.
Популярное сейчас
- Петраков: Бущан и Степаненко отправились домой, Сирота заболел
- Серьезная потеря. Лидер сборной Украины больше не сыграет в этом сезоне
- СМИ: Зидан возглавит ПСЖ и станет самым высокооплачиваемым тренером в мире
- Мудриком заинтересовался самый титулованный клуб Италии
- Мурашки по коже. Боец ВСУ поразил всех игрой на скрипке вместе с известным музыкантом. ВИДЕО
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
Новости по теме
- 13:24 Украинские Шевченко призвал все европейские лиги поддержать харьковский футбол
- 23:35 Весь спорт Свитолина: Прошу спортивное сообщество Европы помочь восстановить спортивную базу клуба Металлист 1925
- 15:30 Украинские Учебно-тренировочный центр МХ 1925 в Высоком потерпел разрушения в результате российского ракетного удара