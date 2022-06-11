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Леоненко – о Луческу: Я не понимаю ультрас Динамо. Ну был он в Шахтере, но ведь он иностранец
Также рассказал, пошел ли бы работать в "Динамо"
Фото: ФК Динамо
Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко рассказал, пошел ли бы работать в состояние киевлян и о Мирче Луческу:
“ — Вам Суркисы когда-нибудь предлагали работу в “Динамо”?
— Нет, я же не хочу быть тренером.
— Не обязательно тренером, может быть, какую-то административную должность.
— Там все места заняты. Агентом я точно не смогу быть. В “Динамо” агенты только Луческу и Игорь Михайлович.
— А если бы предложили, пошли бы работать в “Динамо”?
— Не знаю. Пусть сначала сделают предложение, а уже потом будем обсуждать. Я бы пошел, если бы мне разрешили говорить то, что я думаю, но не уверен, что на это согласится Игорь Михайлович. Когда “Динамо” плохо играет, об этом нужно говорить.
— Кем бы вы хотели работать в “Динамо”?
— Лучше всего посидеть рядом с Луческу. Он работяга, ему сколько лет, а он пашет и пашет. За это надо его уважать. Я не понимаю ультрас “Динамо”. Ну был он в “Шахтере”, но он ведь иностранец. Нужно оценивать результаты”, – сказал Леоненко.
Отметим, что сразу с момента прихода Мирчи Луческу ультра киевского "Динамо" требовало уволить его не только из-за того, что румын тренировал раньше "Шахтер", но и из-за антиукраинских виражений.
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