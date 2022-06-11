Вингер Динамо может оказаться в Греции

Греческий "Панатинаикос" собирается приобрести бразильского вингера "Динамо" Витиньо.

Клуб из Афин уже несколько месяцев следит за 23-летним бразильцем, однако еще не обращался к киевлянам с официальным предложением.

Греки считают, что им будет очень тяжело удовлетворить финансовые требования "Динамо". Как известно, прошлым летом украинская команда потратила на футболиста около 6 миллионов евро.

В настоящее время Витиньо выступает за "Атлетико Паранаэнсе" на правах аренды. Была информация, что клуб хочет продлить соглашение до декабря.