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Воронин: Мудрику нужно время и много работы, чтобы выйти на уровень Бундеслиги
Слово эксперту немецкого футбола
Фото: УАФ
Бывший нападающий Андрей Воронин, известный по своим выступлениям в немецкой Бундеслиге, рассказал, могут ли играть украинские игроки в чемпионате Германии:
“ – Многие ли украинские футболисты смогут играть на уровне Бундеслиги?
– Трудно сказать. Александр Зинченко, Руслан Малиновский и Виталий Миколенко играют за границей. В украинской лиге много талантов, имеющих потенциал играть в Бундеслиге. Но это зависит от них. Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка не справились.
– "Байер" может вскоре подписать Михаила Мудрика.
– Он хорошо сыграл за сборную в матче с "Боруссией" М, но потом не был убедительным против "Эмполи". У него была хорошая игра против Шотландии, но против Уэльса он снова ничего особенного не показал. Молодой талантливый игрок, которому нужно время и много работы, чтобы выйти на уровень Бундеслиги”, - сказал экс-нападающий.
Напомним, что Воронин большую часть своей карьеры провел в немецком чемпионате, выступая за "Боруссию" М, "Кельн", "Майнц", "Байер", "Герту" и "Фортуну" Д.
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