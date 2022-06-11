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Воронин: Мудрику нужно время и много работы, чтобы выйти на уровень Бундеслиги

Премьер-лига
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(3 голосов)

Слово эксперту немецкого футбола

Воронин: Мудрику нужно время и много работы, чтобы выйти на уровень Бундеслиги

Фото: УАФ

Новина українською

Бывший нападающий Андрей Воронин, известный по своим выступлениям в немецкой Бундеслиге, рассказал, могут ли играть украинские игроки в чемпионате Германии:

– Многие ли украинские футболисты смогут играть на уровне Бундеслиги?

– Трудно сказать. Александр Зинченко, Руслан Малиновский и Виталий Миколенко играют за границей. В украинской лиге много талантов, имеющих потенциал играть в Бундеслиге. Но это зависит от них. Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка не справились.

– "Байер" может вскоре подписать Михаила Мудрика.

– Он хорошо сыграл за сборную в матче с "Боруссией" М, но потом не был убедительным против "Эмполи". У него была хорошая игра против Шотландии, но против Уэльса он снова ничего особенного не показал. Молодой талантливый игрок, которому нужно время и много работы, чтобы выйти на уровень Бундеслиги”, - сказал экс-нападающий.

Напомним, что Воронин большую часть своей карьеры провел в немецком чемпионате, выступая за "Боруссию" М, "Кельн", "Майнц", "Байер", "Герту" и "Фортуну" Д.

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В статье: Украина Андрей Воронин Михаил Мудрик
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Источник:
kicker

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Комментарии (2)
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Footballers (Умань)
11.06.2022 в 16:17
Ррзпіарений посередній футболіст типу Коваленко
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storm_ua (Николаев)
11.06.2022 в 14:36
Мудрику больше подошел бы Итальянский чемпионат. Но видать он хочет именно в германию.
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