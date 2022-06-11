Воронин: Мудрику нужно время и много работы, чтобы выйти на уровень Бундеслиги

Бывший нападающий Андрей Воронин, известный по своим выступлениям в немецкой Бундеслиге, рассказал, могут ли играть украинские игроки в чемпионате Германии:

“ – Многие ли украинские футболисты смогут играть на уровне Бундеслиги?

– Трудно сказать. Александр Зинченко, Руслан Малиновский и Виталий Миколенко играют за границей. В украинской лиге много талантов, имеющих потенциал играть в Бундеслиге. Но это зависит от них. Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка не справились.

– "Байер" может вскоре подписать Михаила Мудрика.

– Он хорошо сыграл за сборную в матче с "Боруссией" М, но потом не был убедительным против "Эмполи". У него была хорошая игра против Шотландии, но против Уэльса он снова ничего особенного не показал. Молодой талантливый игрок, которому нужно время и много работы, чтобы выйти на уровень Бундеслиги”, - сказал экс-нападающий.