Де Дзерби еще не принял решение уйти из Шахтера

Итальянский наставник "Шахтера" Роберто де Дзерби еще не принял окончательное решение относительно своего будущего в команде.

Как стало известно источнику, зарубежный специалист все еще ожидает, как будет развиваться ситуация с войной в Украине и положение внутреннего чемпионата.

Известно, что вариант работы в "Галатасарае", недавно появившийся у де Дзерби, не является приоритетным для коуча. Несмотря на это, руководство турецкого клуба готово предоставить Роберто карт-бланш для работы на трансферном рынке.