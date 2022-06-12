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Де Дзерби еще не принял решение уйти из Шахтера
Коуч ждет, как будут развиваться события
Фото: ФК Шахтер
Итальянский наставник "Шахтера" Роберто де Дзерби еще не принял окончательное решение относительно своего будущего в команде.
Как стало известно источнику, зарубежный специалист все еще ожидает, как будет развиваться ситуация с войной в Украине и положение внутреннего чемпионата.
Известно, что вариант работы в "Галатасарае", недавно появившийся у де Дзерби, не является приоритетным для коуча. Несмотря на это, руководство турецкого клуба готово предоставить Роберто карт-бланш для работы на трансферном рынке.
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