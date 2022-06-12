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Стало известно, когда Динамо начнет подготовку к ЛЧ и в каком месте

Премьер-лига
(1 голосов)

Совсем скоро, но далеко не рядом

Стало известно, когда Динамо начнет подготовку к ЛЧ и в каком месте

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" запланировало на 16 июня сбор команды в Бухаресте. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Далее команда отправится автобусом в Киев для прохождения медицинских обследований. Несколько дней “бело-синие” будут тренироваться на своей базе вблизи столицы Украины. А уже на 22 июня запланировано возвращение в Бухарест.

В румынской столице все игроки объединятся вместе со сборниками и 24 июня отправятся в Швейцарию. Там состоится подготовка к новому сезону еврокубков.

Напомним, что квалификация Лиги чемпионов начнется 21 июня, а третий раунд, с которого стартует "Динамо", пройдет 2-3 августа и 9 августа.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев)
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Источник:
burbuzz

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Комментарии (1)
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Беркут88 (Тернопіль)
12.06.2022 в 10:30
Який в біса 3-й раунд? ДК стартує з 2-го, 19-20 та 26-27 липня. Суперник Фенербахче або АЕК Ларнака.
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