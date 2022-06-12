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Стало известно, когда Динамо начнет подготовку к ЛЧ и в каком месте
Совсем скоро, но далеко не рядом
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" запланировало на 16 июня сбор команды в Бухаресте. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
Далее команда отправится автобусом в Киев для прохождения медицинских обследований. Несколько дней “бело-синие” будут тренироваться на своей базе вблизи столицы Украины. А уже на 22 июня запланировано возвращение в Бухарест.
В румынской столице все игроки объединятся вместе со сборниками и 24 июня отправятся в Швейцарию. Там состоится подготовка к новому сезону еврокубков.
Напомним, что квалификация Лиги чемпионов начнется 21 июня, а третий раунд, с которого стартует "Динамо", пройдет 2-3 августа и 9 августа.
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