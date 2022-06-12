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Бразильский защитник Шахтера согласовал условия контракта с командой итальянской Серии А
Еще одна потеря легионера для "горняков"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бразильский защитник донецкого Шахтера Додо совсем скоро может сменить команду. О потенциальном трансфере пишет FirenzeViola со ссылкой на Corriere dello Sport.
Защитник на прошлой неделе согласовал детали личного контракта с фиалками.
В то же время, клубы между собой практически договорились о трансфере футболиста. Для полноценного перехода осталось согласовать некие детали.
Додо должен стать заменой основному правому защитнику в прошлом сезоне Одриосолли, после аренды вернется в мадридский "Реал".
Ориентировочная сумма трансфера – 15 миллионов евро. Отметим, что Transfermarkt оценивает 23-летнего защитника в 20 млн. евро.
Напомним, что Додо присоединился к "горнякам" зимой 2018 года. Тогда "Шахтер" выложил за игрока два миллиона евро. В общей сложности на счету бразильца пять голов и 17 ассистов в 97 матчах.
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