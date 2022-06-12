  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сабо: Забарный стоит более 30 миллионов евро
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо: Забарный стоит более 30 миллионов евро

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Считает, что скоро может стоить и 50 млн

Сабо: Забарный стоит более 30 миллионов евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал возможный трансфер центрального защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Ильи Забарного:

– Появилась информация, что Ильей Забарным интересуется “Тоттенхэм”. Хороший вариант для динамовца?

— Забарный – хороший игрок, серьезно относящийся к футболу, должен расти. Качественно играет в отборе, в воздухе, в передачах. Его должны обязательно купить.

Цена в 30 миллионов евро справедлива?

— Думаю, что он стоит дороже. Видно, это футболист. Причем сразу. Здорово играет, есть скорость. Поэтому Бабаяну не уступал в скорости (прим. – в матче сборной против Армении). Нужно продавать – у него будет совсем другое настроение и мотивация. Конечно, за бесценок отдавать не стоит – через год-два Забарный будет стоить 50 миллионов евро”, - сказал Сабо.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 15 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Тоттенхэм (Лондон) Илья Забарный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
1927.kiev.ua

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
12.06.2022 в 14:23
Продать за 20млн и бонусы с процентами от перепродажи
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
12.06.2022 в 14:01
ТАК гравець перспективний... ТАК "повинен рости"! Проте головна ознака майстерності це стабільність! Чи зможе Ілля і далі прогресувати? Дуже сподіваємося! Тим більш приклад Миколенко дає надію! Ну і питання до Су... Продати... надати Забарному кращі перспективи для прогресу, заробити трошки бабла в той же час послабити захист ДК перед єврокубками... Легіонери за дешево не приїдуть. Класного центрбека на лаві не видно... Попов - травмонебезпечен... перш за все для себе.
Ответить
0
-2
avatar
Wreck (Киев)
12.06.2022 в 13:59
15 вполне стоит, надо продавать
Ответить
+1
0
kukarekin (Одесса)
12.06.2022 в 13:57
Сабо великий спец. Роберт левандовски стоит 30 тысяч, а забарному расти ещё и расти, чтобы не бить по своим воротам и не проигрывать нападающим в скорости
Ответить
+1
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
12.06.2022 в 14:07
Левандовський гравець на "пару сезонів", а що Забарний потенційно на десяток... От і порівняйте! Роберт 15 млн/рік з віковим зниженням у класі, Ілля лише три з перспективою зросту майстерності!
Ответить
0
-1
Olеgуurсhak (Xмельницький )
12.06.2022 в 13:52
За нього поки ще і 10 забагато, але він має все зробити, щоб коштував. А такі заяви лише шкодять хлопцю.
Ответить
0
-2
avatar
Zaragoza (Киев)
12.06.2022 в 14:14
Динамо Загреб легко защитника Бенковича за 15 продали в Лестер,который даже не играет за лис,а чем ДК хуже? А Забарный намного лучше и перспективней Бенковича.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде