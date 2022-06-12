Сабо: Забарный стоит более 30 миллионов евро

Бывший украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал возможный трансфер центрального защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Ильи Забарного:

“ – Появилась информация, что Ильей Забарным интересуется “Тоттенхэм”. Хороший вариант для динамовца?

— Забарный – хороший игрок, серьезно относящийся к футболу, должен расти. Качественно играет в отборе, в воздухе, в передачах. Его должны обязательно купить.

— Цена в 30 миллионов евро справедлива?

— Думаю, что он стоит дороже. Видно, это футболист. Причем сразу. Здорово играет, есть скорость. Поэтому Бабаяну не уступал в скорости (прим. – в матче сборной против Армении). Нужно продавать – у него будет совсем другое настроение и мотивация. Конечно, за бесценок отдавать не стоит – через год-два Забарный будет стоить 50 миллионов евро”, - сказал Сабо.