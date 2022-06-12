Сабо: Забарный стоит более 30 миллионов евро

— Думаю, что он стоит дороже. Видно, это футболист. Причем сразу. Здорово играет, есть скорость. Поэтому Бабаяну не уступал в скорости (прим. – в матче сборной против Армении). Нужно продавать – у него будет совсем другое настроение и мотивация. Конечно, за бесценок отдавать не стоит – через год-два Забарный будет стоить 50 миллионов евро”, - сказал Сабо.
Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 15 миллионов евро.
Продать за 20млн и бонусы с процентами от перепродажи
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Spokoyno (Київ)
12.06.2022 в 14:01
ТАК гравець перспективний... ТАК "повинен рости"! Проте головна ознака майстерності це стабільність! Чи зможе Ілля і далі прогресувати? Дуже сподіваємося! Тим більш приклад Миколенко дає надію! Ну і питання до Су... Продати... надати Забарному кращі перспективи для прогресу, заробити трошки бабла в той же час послабити захист ДК перед єврокубками... Легіонери за дешево не приїдуть. Класного центрбека на лаві не видно... Попов - травмонебезпечен... перш за все для себе.
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Wreck (Киев)
12.06.2022 в 13:59
15 вполне стоит, надо продавать
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kukarekin (Одесса)
12.06.2022 в 13:57
Сабо великий спец. Роберт левандовски стоит 30 тысяч, а забарному расти ещё и расти, чтобы не бить по своим воротам и не проигрывать нападающим в скорости
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Spokoyno (Київ)
12.06.2022 в 14:07
Левандовський гравець на "пару сезонів", а що Забарний потенційно на десяток... От і порівняйте! Роберт 15 млн/рік з віковим зниженням у класі, Ілля лише три з перспективою зросту майстерності!
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
12.06.2022 в 13:52
За нього поки ще і 10 забагато, але він має все зробити, щоб коштував. А такі заяви лише шкодять хлопцю.
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Zaragoza (Киев)
12.06.2022 в 14:14
Динамо Загреб легко защитника Бенковича за 15 продали в Лестер,который даже не играет за лис,а чем ДК хуже? А Забарный намного лучше и перспективней Бенковича.