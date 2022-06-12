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Манор Соломон близок к завершению перехода в клуб АПЛ
Переговоры между израильтянином и Фулхэмом возобновились
Фото: SempreInter
Лондонский "Фулхэм", победитель Чемпионшипа в прошедшем сезоне, близок к подписанию вингера донецкого "Шахтера" Манора Соломона. По информации The Athletic, после паузы в переговорах, диалог возобновился.
Ранее сообщалось о том, что израильтянин обойдется "Фулхэму" приблизительно в семь миллионов фунтов. Помимо лондонского клуба, Соломоном также интересовались "Торино" и "Брюгге".
В прошедшем сезоне УПЛ Манор сыграл за "Шахтер" 16 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист. Он перешел в донецкий клуб в январе 2019 года из "Маккаби Петах-Тиквы" за 6 миллионов евро.
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