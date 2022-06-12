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Цыганков может перейти в Ливерпуль
В стане "красных" ищут замену для Мане и Салаха
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль" в связи с вероятным уходом из команды основного левого вингера Садио Мане, "мерсисайдцы" ищут потенциальную замену 30-летнему сенегальцу на трансферном рынке.
Также конкуренции на правом фланге атаки нет Мохаммед Салах. К тому же контракт 29-летнего египтянина с красными заканчивается в 2023 году и с продолжением соглашения между сторонами есть определенные трудности.
Издание Liverpool.com сообщает, что в сферу "Ливерпуля" попал вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков. Англичанам понравилась игра украинца в последних матчах против национальных команд Шотландии, Уэльса и Ирландии.
Текущее соглашение 24-летнего Виктора с "бело-синими" действует до 2023 года. В свою очередь, аналитический портал Transfermarkt оценивает Цыганкова в 25 млн евро.
Напомним, недавно украинец начал работать с агентской компанией SEG, которой владеет брат Пепа Гвардиолы – Пере Гвардиола.
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