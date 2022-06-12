Цыганков может перейти в Ливерпуль

"Ливерпуль" в связи с вероятным уходом из команды основного левого вингера Садио Мане, "мерсисайдцы" ищут потенциальную замену 30-летнему сенегальцу на трансферном рынке.

Также конкуренции на правом фланге атаки нет Мохаммед Салах. К тому же контракт 29-летнего египтянина с красными заканчивается в 2023 году и с продолжением соглашения между сторонами есть определенные трудности.

Издание Liverpool.com сообщает, что в сферу "Ливерпуля" попал вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков. Англичанам понравилась игра украинца в последних матчах против национальных команд Шотландии, Уэльса и Ирландии.

Текущее соглашение 24-летнего Виктора с "бело-синими" действует до 2023 года. В свою очередь, аналитический портал Transfermarkt оценивает Цыганкова в 25 млн евро.

Напомним, недавно украинец начал работать с агентской компанией SEG, которой владеет брат Пепа Гвардиолы – Пере Гвардиола.