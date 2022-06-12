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Цыганков может перейти в Ливерпуль

Премьер-лига
(2 голосов)

В стане "красных" ищут замену для Мане и Салаха

Цыганков может перейти в Ливерпуль

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" в связи с вероятным уходом из команды основного левого вингера Садио Мане, "мерсисайдцы" ищут потенциальную замену 30-летнему сенегальцу на трансферном рынке.

Также конкуренции на правом фланге атаки нет Мохаммед Салах. К тому же контракт 29-летнего египтянина с красными заканчивается в 2023 году и с продолжением соглашения между сторонами есть определенные трудности.

Издание Liverpool.com сообщает, что в сферу "Ливерпуля" попал вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков. Англичанам понравилась игра украинца в последних матчах против национальных команд Шотландии, Уэльса и Ирландии.

Текущее соглашение 24-летнего Виктора с "бело-синими" действует до 2023 года. В свою очередь, аналитический портал Transfermarkt оценивает Цыганкова в 25 млн евро.

Напомним, недавно украинец начал работать с агентской компанией SEG, которой владеет брат Пепа Гвардиолы – Пере Гвардиола.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Liverpool.com

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Комментарии (4)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
12.06.2022 в 21:03
Замість Мане чи замість Салаха? Мабуть один за двох...
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0
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
12.06.2022 в 20:59
Не смішіть мої сиві яйця
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
12.06.2022 в 20:54
Вот это анлы пошутили..
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
12.06.2022 в 20:35
Ото курнули
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0
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