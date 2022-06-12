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Ким: Херсон будем освобождать постепенно, чтобы не рисковать людьми

Премьер-лига
(2 голосов)

У нас другая концепция войны и жизни

Ким: Херсон будем освобождать постепенно, чтобы не рисковать людьми

Корабелов

Новина українською

Глава Николаевской ОДА Виталий Ким рассказал, что Херсонскую область будут освобождать постепенно, чтобы не рисковать людьми.

Ким считает, что ВСУ не могут себе позволить российскую тактику с большими рывками по открытой местности, которые ни к чему не ведут.

"Если бы мы это сделали, то потеряли бы многих людей. У нас другая концепция войны и жизни: россияне убивают своих солдат, мы стараемся ограничить потери. Они стреляют, мы полагаемся на военную тактику", - сказал Виталий Ким.

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В статье: война с Россией Виталий Ким
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Источник:
La Repubblica

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