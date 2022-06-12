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Ким: Херсон будем освобождать постепенно, чтобы не рисковать людьми
У нас другая концепция войны и жизни
Корабелов
Глава Николаевской ОДА Виталий Ким рассказал, что Херсонскую область будут освобождать постепенно, чтобы не рисковать людьми.
Ким считает, что ВСУ не могут себе позволить российскую тактику с большими рывками по открытой местности, которые ни к чему не ведут.
"Если бы мы это сделали, то потеряли бы многих людей. У нас другая концепция войны и жизни: россияне убивают своих солдат, мы стараемся ограничить потери. Они стреляют, мы полагаемся на военную тактику", - сказал Виталий Ким.
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