Черноморец на сбор не поехал

Около четырех месяцев, прошедших после возвращения с тренировочного сбора и участия в зимнем турнире Winter Cup-2022 в Турции, одесский «Черноморец» находится в полной неопределенности. Как уже сообщалось, с началом войны деятельность команды была приостановлена. На какой именно срок – сейчас сказать сложно. Информация о сборе «моряков» 10 июня в Одессе, как сообщили корреспонденту UA-Футбол в клубе, не соответствует действительности. Впрочем, как и сегодняшний отъезд команды на учебно-тренировочный сбор в Западную Украину.

Пока что футболисты и тренеры занимают выжидательную позицию, которая зависит от решения руководящих органов нашего футбола относительно многих факторов, связанных с новым чемпионатом. Дело в том, что не все клубы УПЛ единодушны в теме места проведения осенней части сезона-2022/23: одни выражают желание играть за границей, другие – в Украине, а некоторые еще окончательно не определились.

По информации UA-Футбол, уже сейчас со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что ни один из большой группы иностранных новичков, перешедших в «Черноморец» зимой текущего года, в команду из-за войны не вернется. Все они трудоустроились на арендных правах в разных зарубежных клубах, где и продолжили свою карьеру.

Планы команды Романа Григорчука по дате начала подготовки к сезону-2022/23 будут сформированы сразу же, как только появится конкретика в сроках и месте проведения чемпионата.