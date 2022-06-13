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Трансфер полузащитника Шахтера в Лацио задерживается - СМИ
Футболист прибудет в Италию не раньше 20 июня
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио вскоре должен перебраться в итальянский "Лацио".
Ожидалось, что 21-летний бразилец прилетит в Рим уже на этой недели для прохождения медицинского обследования. Однако по информации TUTTOmercatoWEB, Маркос прибудет в Италию не ранее 20 июня, после чего и должен подписать пятилетний контракт.
Если все пройдет хорошо, по данным СМИ, "Шахтер" получит за трансфер Антонио 10 миллионов евро с учетом бонусов.
Напомним, в сезоне 2021/22 Маркос провел 28 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и выполнил 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 млн евро.
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