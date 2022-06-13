Вацко: Через год у Цыганкова заканчивается контракт, но я не помню, когда знаковый игрок бесплатно уходил из Динамо

Известный комментатор Виктор Вацко прокомментировал тот факт, что Виктор Цыганков сменил агента и его интересы теперь представляет младший брат Пепа Гвардиолы.

"Насколько мне известно, Цыганков дал Пере Гвардиоле авторизацию на трансфер только в определенные лиги. Детальнее говорить еще не могу, но факт остается фактом. Гвардиола-младший может устраивать Цыганкова только в определенные лиги.

На данный момент на столе у Суркиса нет предложений касательно трансфера не только Цыганкова, но и любой другой звезды "Динамо". О Забарном говорили, что "Динамо" выставило ценник в 30 миллионов евро и "Тоттенхэм" интересуется, но пока это не подтверждено. Тот же Бущан и Шапаренко - это футболисты, к которым был интерес до войны.

У Цыганкова контракт с "Динамо" до лета 2023-го года, то есть через год он может уйти из "Динамо" в статусе свободного агента. Но я не припоминаю, когда из "Динамо" свободным агентом уходил воспитанник клуба, который был важен для "Динамо". Цыганков - вице-капитан, который провел почти двести игр за клуб. У него огромный еврокубковый опыт.

Цыганков - это актив "Динамо". Transfermarkt оценивает Виктора в 25 миллионов. Из той информации, которой я владею, до войны "Динамо" готово было рассмотреть предложение в районе 30-ти миллионов евро", - заявил Вацко.