Руководство Черноморца согласовало с Григорчуком даты сбора команды

Руководство одесского "Черноморца" согласовало с главным тренером команды Романом Григорчуком даты сбора команды. Об этом говорится в официальном Telegram-канале одесситов.

"Сегодня (13 июня - прим.) руководство клуба согласовало с главным тренером Романом Григорчуком даты сбора команды.

Да, новостей пока немного, но мы остаемся на связи и надеемся почаще писать о хороших новостях в клубе. Победим", - сказано в официальном Telegram-канале "Черноморца".