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Руководство Черноморца согласовало с Григорчуком даты сбора команды

Премьер-лига
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Руководство Черноморца согласовало с Григорчуком даты сбора команды

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Руководство одесского "Черноморца" согласовало с главным тренером команды Романом Григорчуком даты сбора команды. Об этом говорится в официальном Telegram-канале одесситов.

"Сегодня (13 июня - прим.) руководство клуба согласовало с главным тренером Романом Григорчуком даты сбора команды.

Да, новостей пока немного, но мы остаемся на связи и надеемся почаще писать о хороших новостях в клубе. Победим", - сказано в официальном Telegram-канале "Черноморца".

Напомним, "Черноморец" занял 13-е место по итогам досрочно завершенного сезона-2021/2022 УПЛ.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Черноморец

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