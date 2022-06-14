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Легионер Динамо не хочет возвращаться в киевский клуб
Футболист намерен продолжить карьеру на родине
Фото: ФК Динамо Киев
Бразильский вингер "Динамо" Витиньо не желает возвращаться в Украину. Об этом сообщает в своем Twitter журналиста Моника Вилела.
23-летний бразилец хотел бы остаться в "Атлетико Паранаэнсе", за который он выступает на правах аренды в течении последних трех месяцев. Ситуация остается неопределенной, ведь неизвестно, согласится ли "Динамо" продолжать соглашение с бразильским клубом.
Ранее была информация, что в подписании Витиньо заинтересован греческий "Панатинайкос", но трансферу могут помешать финансовые требования киевского клуба.
Бразилец перебрался в "Динамо" летом 2021 года. Клуб выложил за него шесть миллионов, а игрок ответил тремя голами в 13-ти играх за полгода. В составе "Атлетико Паранаэнсе" он провел 9 матчей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2026 года.
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