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Экс-полузащитник Львова перебрался в клуб из чемпионата Боснии
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Фото: fksarajevo.ba
Экс-полузащитник "Львова" Фране Чирьяк определился с новым клубом.
26-летний хорват подписал контракт с боснийским “Сараево”. Соглашение футболиста рассчитано на один год. При чем в контракте прописана опция продления сотрудничества еще на сезон, сообщает пресс-служба клуба.
Из-за нападения рф на Украину, футболист перебрался из "Львоа" в болгарский "Локомотив", где ему не удалось закрепиться. В составе львовян Фране выступал с октября 2020 года. На протяжении двух сезонов полузащитник сыграл в 36 матчах, отличившись 1 забитым мячом и 8 результативными передачами.
По итогам минувшего розыгрыша ФК "Сараево" занял 4-е место в чемпионате Боснии и Герцеговины.
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