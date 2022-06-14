Экс-полузащитник Львова перебрался в клуб из чемпионата Боснии

Экс-полузащитник "Львова" Фране Чирьяк определился с новым клубом.

26-летний хорват подписал контракт с боснийским “Сараево”. Соглашение футболиста рассчитано на один год. При чем в контракте прописана опция продления сотрудничества еще на сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Из-за нападения рф на Украину, футболист перебрался из "Львоа" в болгарский "Локомотив", где ему не удалось закрепиться. В составе львовян Фране выступал с октября 2020 года. На протяжении двух сезонов полузащитник сыграл в 36 матчах, отличившись 1 забитым мячом и 8 результативными передачами.

По итогам минувшего розыгрыша ФК "Сараево" занял 4-е место в чемпионате Боснии и Герцеговины.