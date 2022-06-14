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Довбик остается приоритетной целью итальянского клуба

Премьер-лига
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"Быки" надеются заполучить украинского форварда

Довбик остается приоритетной целью итальянского клуба

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик, как раньше уже сообщалось в новостях, продолжает входять в список приоритетных целей "Торино".

Наставник "быков" Иван Юрич определился с основными трансферными целями команды на летнее межсезонье. По информации Tuttosport, кроме Довбика специалист намерен заполучить форварда "Кальяри" Жуан Педро и полузащитника "Лестера" Денниса Прата.

Юрич считает, что подписание Довбика, Педро и Прата поможет клубу добиться поставленной задачи — выход в еврокубки. Согласно данным источника, "Торино" попытается оформить трансферы уже в ближайшее время.

Ранее была информация о наличии переговоров между агентами Довбика и представителями "Ноттингем Форрест".

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В статье: Торино (Турин) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Tuttosport

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