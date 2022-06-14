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Довбик остается приоритетной целью итальянского клуба
"Быки" надеются заполучить украинского форварда
Фото: СК Днепр-1
Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик, как раньше уже сообщалось в новостях, продолжает входять в список приоритетных целей "Торино".
Наставник "быков" Иван Юрич определился с основными трансферными целями команды на летнее межсезонье. По информации Tuttosport, кроме Довбика специалист намерен заполучить форварда "Кальяри" Жуан Педро и полузащитника "Лестера" Денниса Прата.
Юрич считает, что подписание Довбика, Педро и Прата поможет клубу добиться поставленной задачи — выход в еврокубки. Согласно данным источника, "Торино" попытается оформить трансферы уже в ближайшее время.
Ранее была информация о наличии переговоров между агентами Довбика и представителями "Ноттингем Форрест".
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