Довбик остается приоритетной целью итальянского клуба

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик, как раньше уже сообщалось в новостях, продолжает входять в список приоритетных целей "Торино".

Наставник "быков" Иван Юрич определился с основными трансферными целями команды на летнее межсезонье. По информации Tuttosport, кроме Довбика специалист намерен заполучить форварда "Кальяри" Жуан Педро и полузащитника "Лестера" Денниса Прата.

Юрич считает, что подписание Довбика, Педро и Прата поможет клубу добиться поставленной задачи — выход в еврокубки. Согласно данным источника, "Торино" попытается оформить трансферы уже в ближайшее время.

Ранее была информация о наличии переговоров между агентами Довбика и представителями "Ноттингем Форрест".