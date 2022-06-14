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Представитель Мариуполя показал разрушения местного стадиона из-за обстрелов рф
Ужасные кадры
Фото: ФК Мариуполь
Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин опубликовал свежее фото и видео с домашнего стадиона клуба. Арена имени Владимира Бойко подверглась российскому артиллерийскому удару, в результате чего была повреждена инфраструктура, а также газон.
"Продолжаем публикацию последствий прихода так называемого "русского мира» в Мариуполь.
Это домашний стадион ФК "Мариуполь", городской стадион имени Владимира Семеновича Бойко. Футбольный газон скончался без регулярного полива. Следы от российских артиллерийских ударов как на поле, так и на трибунах. Внутри административного здания все разбито мародерами. "русский мир», горе в аду!", — написал Санин на своей странице в Facebook, прикрепив фото и видео разрушений.
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