Представитель Мариуполя показал разрушения местного стадиона из-за обстрелов рф

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин опубликовал свежее фото и видео с домашнего стадиона клуба. Арена имени Владимира Бойко подверглась российскому артиллерийскому удару, в результате чего была повреждена инфраструктура, а также газон.

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