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Срна: Украинцы – настоящие патриоты, никто не просил трансфера в другой клуб

Премьер-лига
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Все хотят остаться в "Шахтере"

Срна: Украинцы – настоящие патриоты, никто не просил трансфера в другой клуб

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна рассказал о ситуации в донецком клубе перед стартом нового футбольного сезона в Украине.

"Не знаю, насколько иностранцы сегодня готовы играть за "Шахтер". Я не уверен, что они приедут.

Украинцы – это настоящие патриоты. Никто даже не просил трансфера в другой клуб. Все хотят остаться играть за "Шахтер". Клуб постоянно в связи со всеми украинскими командами. Нужно найти компромисс и начинать чемпионат, чтобы показать всему миру, что в стране продолжается жизнь.

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"Шахтер" будет представлять Украину в Лиге чемпионов. Это уже будет маленькая победа над агрессором россией. "Шахтер" уже во второй раз выгоняют из дома, а он жив, играет в Лиге чемпионов и не опускает руки. российские клубы не будут играть в еврокубках. Пусть смотрят футбол по телевизору, если у них еще останется такая возможность", - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
Зірковий шлях

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