Срна: Украинцы – настоящие патриоты, никто не просил трансфера в другой клуб

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна рассказал о ситуации в донецком клубе перед стартом нового футбольного сезона в Украине.

"Не знаю, насколько иностранцы сегодня готовы играть за "Шахтер". Я не уверен, что они приедут.

Украинцы – это настоящие патриоты. Никто даже не просил трансфера в другой клуб. Все хотят остаться играть за "Шахтер". Клуб постоянно в связи со всеми украинскими командами. Нужно найти компромисс и начинать чемпионат, чтобы показать всему миру, что в стране продолжается жизнь.